Sağlık Bakanlığı Personel alımı ne zaman yapılacak? Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru şartları neler?

Sağlık Bakanlığı personel alımı ile ilgili yaşanan gelişmeler bu bünye altında görev almak isteyen bireyler tarafından merak konusu olmaya devam ediyor. Daha önce Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından canlı yayında 29 bin 689 personel alımı yapılacağı açıklanmış ve tarihler verilmişti. Bunun üzerine konuyla ilgili meraklarını giderek vatandaşlar, tarihlerin yaklaşması ile birlikte ise yeni gelişmeleri yakından takip ediyorlar. Bakan Koca, yaptığı açıklamada ilk etapta gerçekleştirilecek olan 12 bin personel alımının KPSS ile olacağı ve mülakat yapılmayacağını belirtti. Peki, Sağlık Bakanlığı personel alımları ne zaman yapılacak? İşte yanıtı…

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI NE ZAMAN YAPILACAK?

Sağlık Bakanlığı bünyesine yapılacak personel alımının müjdesini Bakan Koca geçtiğimiz haftalarda katıldığı canlı yayında vermişti. İşte Bakan Koca'nın o açıklamaları…

"İlk etapta 6 bin 835'i hemşire, bini ebe ve 3 bini sağlık memuru olmak üzere psikolog, sosyal çalışmacı, biyolog, odyolog, çocuk gelişimcisi, diyetisyen, fizyoterapist, iş ve uğraşı terapisti, dil ve konuşma terapisti, perfüzyonist ve sağlık fizikçisi kadrolarına toplam 12 bin personel alımı gerçekleştireceğiz. Bugüne kadar olduğu gibi KPSS ile atanacak olan personelin 10 bini yataklı tedavi kurumlarında, bini temel sağlık hizmetlerinde, bini de acil sağlık hizmetlerinde görevlendirilecek."

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bu yıl Ağustos'ta 12 bin, Eylül-Ekim'de de 17 bin 689 olmak üzere 29 bin 689 sağlık personeli alınacağını belirtti.

SÜREÇ NEREDEN TAKİP EDİLECEK?

Henüz söz konusu atamalar ile ilgili kesin bir bilgi olmazken, süreci bu linkten takip edebileceksiniz: (https://yhgm.saglik.gov.tr)