Türk sanayisi tasarım gücünü farketti

BUGÜN NELER OLDU

Türkimalat sanayisinin öncüleri yüksek teknolojiye taşınarak tasarım güçlerini dünyaya göstermeye başladı. Bu konuda Ar-Ge ve tasarım departmanlarındaki ERP yaklaşımının da etkili olduğunu belirten IFS Türkiye Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ergin Öztürk, Örneğin uzun zamandır hizmet verdiğimiz; Durmazlar Makina, Samet Kalıp, FNSS Savunma, Dearsan Tersanesi gibi müşterilerimize, tüm süreçlerini tek bir çözüm içinde ve uçtan uca yönetebilecekleri bir sistem kurduk. Kurduğumuz sistem ile müşterilerimizin, tasarım departmanında yapılan uygulamalarıyla üretim, satış, sevkiyat gibi operasyonel akışlarını tam entegre çalışan bir modele taşıdık" dedi Ar-Ge ve tasarım departmanlarında ERP yaklaşımı nasıl olmalı sorusunu IFS Türkiye Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ergin Öztürk yanıtladı: İster otomotiv yan sanayi firması ya da makina imal eden bir firma olsun, isterse gıda ya da seri imalat yapan bir şirket, özetle ürün sahibi olan her işletmenin mutlaka bir Ar-Ge faaliyeti vardır" diyen Öztürk şu bilgileri verdi. "Bu faaliyetler, bazı şirketlerde 2- 3 kişilik küçük ekipler, bazılarında ise çok uluslu şirketlerde olduğu gibi, farklı coğrafyalardan sayısı binleri bulan ekipler tarafından yürütülür. Kurumsal Kaynak Planlama (ERP) projelerinde bizim yıllardır karşımıza çıkan yaklaşımlardan bir tanesi, Ar-Ge faaliyetlerinin, bir şirketin; satınalma, stok, muhasebe, sevkiyat ya da operasyonel faaliyetlerinden bağımsız olarak değerlendirilmesidir. Bize göre bu doğru bir yaklaşım değildir. Çünkü şirketteki tüm süreçlerin birbirine bağlı, konuşabilir olması; sağlıklı, hızlı ve çevik bir yapı kurulması adına çok önemlidir. Bu nedenle AR-GE merkezleri ya da tasarımların yapıldığı bölümlerin mutlaka şirketin diğer operasyonel bölümleri ile entegre çalışması gerekir. Şirketlerin Ar-Ge merkezlerinin önemli bir özelliği vardır. Diğer operasyonel bölümler sipariş bazlı çalışırken Ar-Ge proje bazlı çalışır. Yani diğer bir değişle günlük operasyonlardan bağımsız bir iş yükleri ve operasyonları vardır. Ancak bu durum diğer bölümlerden bağımsız çalışmalarını ya da entegre olmamalarını gerektirmez. Aksine diğer bölümlerde oluşan her türlü veri Ar-Ge faaliyetlerinin temelini oluşturur. Ar-Ge merkezlerinin bir diğer özelliği de aynı anda birden çok projenin yürütülmesidir. Bu projelerden bazısı 2-3 haftalık kısa sürelerde tamamlanırken bazısı 2-3 yıl gibi uzun soluklu projeler olabilir. Ar-Ge kaynaklarının, bu projelerin üzerinde doğru şekilde dağıtılması ve yüklerinin kontrol edilmesi projelerin iyi bir şekilde yönetimi açısından hayati önem taşır. Bir diğer önemli konu, Ar-Ge merkezlerinde ağırlıklı olarak CAD yazılımları ya da sektör spesifik Ar-Ge araçları yazılımları kullanılır. Genellikle de bu yazılımların şirketin diğer operasyonel bölümlerine entegrasyonu yoktur. IFS olarak, bu yaklaşımın değişmesi gerektiği görüşündeyiz. AR-GE departmanları için ne gibi çözümler bulunuyor sorusunun cevabını ise Öztürk şu sözlerle yanıtladı: "IFS olarak bizim benimsediğimiz entegre iş modeli dünyada PLM (Product Lifecycle Management – Ürün Yaşam Çevrimi ) diye adlandırılır. Ve bir işletmenin ürün tasarımından satış sonrası hizmetlerine kadarki tüm süreçlerini entegre etme felsefesine dayanır. IFS olarak PLM modeli ile hayata geçirdiğimiz, başarı öyküsü olarak değerlendirilen pek çok projemiz var. Örneğin uzun zamandır hizmet verdiğimiz; Durmazlar Makina, Samet Kalıp, FNSS Savunma, Dearsan Tersanesi gibi müşterilerimize, tüm süreçlerini tek bir çözüm içinde ve uçtan uca yönetebilecekleri bir sistem kurduk. Kurduğumuz sistem ile müşterilerimizin, tasarım departmanında yapılan uygulamalarıyla üretim, satış, sevkiyat gibi operasyonel akışlarını tam entegre çalışan bir modele taşıdık. Hepimizin bildiği gibi Ar- Ge departmanları için hayati iki konu vardır. İlki; projelerin yönetimi yani planlanması, maliyetlerinin görüntülenmesi, kaynakların ve ekiplerin doğru ve etkin yönetimi gibi süreçlerin düzgün şekilde yürütülmesi. Diğeri ise tasarım araçları ile entegre çalışabilmesi. IFS'in PLM (Ürün Yaşam Döngüsü Yönetimi) ve PDM (Ürün Tasarım Yönetimi) modüllerinden oluşan Ar-Ge Yönetim Sistemi tam da bu amaç için tasarlanmıştır. İster bağımsız bir şekilde kullanılsın isterse işletmenin kalan bölümleri ile olan entegrasyonu düşünülsün IFS Ar-Ge Yönetim Sistemi; bir Ar-Ge merkezindeki projelerin üretilmesi, planlanması, organize edilmesi, ekiplerin ve kaynakların etkin kullanımı, maliyetlerinin kontrol edilmesi, ürün geliştirme akışlarının görüntülenmesi ve bunların tamamen mevzuata uygun şekilde Ar-Ge desteklerinin hesaplanmasına kadarki tüm iş akışlarının kolaylıkla ve otomatik olarak yapılmasını sağlar. Ayrıca Autocad ve Solidworks benzeri Cad yazılımları ya da savunma sanayi, gemi-inşaat, elektronik veya otomotiv gibi sektör spesifik kullanılan yazılım ve sistemlerle de entegre çalışabilir.