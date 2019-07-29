Dolar ve Euro bugün ne kadar? 29 Temmuz Pazartesi canlı dolar euro alış satış fiyatı burada!

Dövizler küresel bazda geçerliliği olan para birimleridir. Dünya üzerinde pek çok faaliyet bu para birimleri üzerinden yapılmaktadır. Güncel gelişmelerden en fazla etkilenen bu para birimlerinin günlük olarak fiyat değişimlerini insanlar merak ediyor. Bu merakın sonucunda arama motorlarında, Dolar ve Euro bugün ne kadar? sorusunun yanıtlarını araştırıyorlar. Peki, Dolar ve Euro bugün ne kadar? İşte, İşte 29 Temmuz Pazartesi canlı dolar euro alış satış fiyatları...

DOLAR VE EURO BUGÜN NE KADAR? (29 TEMMUZ 2019)

Dolar ve Euro fiyatlarına anlık olarak canlı şekilde haberimizden takip edebilirsiniz...

İşte detaylar;

DOLAR BUGÜN NE KADAR?

Dolar alış fiyatı bugün 5,6643 TL iken satış fiyatı ise şu sıra 5,6682 TL olarak devam ediyor.

EURO BUGÜN NE KADAR?

Euro bugün, 6,3035'den alınırken, 6,3113 TL'den satılıyor.

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