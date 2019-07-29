Enerjide siber güvenlik dönemi

Dünya'da
enerji dağıtım sektöründe faaliyet gösteren firmaların siber güvenlik sistemlerinin yetersiz olduğu ortaya çıktı. Bu kapsamda kritik önem taşıyan enerji sektörünün altyapısının güvenli şekilde işletilmesi için Siber Güvenlik Operasyon Merkezi kuruluyor. Enerji KİT'lerinde kullanılması amacıyla Milli Akıllı Şebeke Yönetim Sistemi geliştirilecek. Enerji sektörüne yönelik siber güvenlikten yatırıma kadar birçok başlıkta yaşama geçirilecek önemli başlıklar şöyle:
TEKNİK YARDIM PROJELERİ:
Yenilenebilir enerji üretim tesislerinin şebekelere uyumu ve buna ilişkin teknik yardım projeleri hayata geçirilecek.
AKILLI ŞEBEKE:
Elektrik şebekelerinin esnek hale getirilmesi sağlanacak. Akıllı şebekeler yaygınlaştırılacak.
SINIRÖTESİ TİCARET:
Uluslararası elektrik enterkoneksiyon kapasitesi artırılarak sınır ötesi ticaret imkânları geliştirilecek.
BAĞIMLILIK AZALACAK:
Kamu elindeki linyit sahalarının elektrik üretimi sağlanarak, ithal kaynaklara bağımlılık azaltılacak.
DEPOLAMA PROJELERİ:
Tuz Gölü Doğal Gaz Yeraltı Depolama Projesi ile Kuzey Marmara Doğal Gaz Depolama Tevsii Projesi tamamlanacak.
TÜKETİCİYE KORUMA:
Tüketicinin korunduğu ve sürdürülebilirliği dikkate alan enerji piyasasının sürekliliği gözetilecek.
BÖLGESEL YETERLİLİK:
Elektrik arzında bölgesel yeterlilik sağlanmaya çalışılacak. Elektrikte teknik ve teknik olmayan kayıp oranı azaltılacak.
SİBER GÜVENLİK MERKEZİ:
Kritik öneme haiz enerji altyapısının güvenli bir şekilde işletilmesine yönelik Siber Güvenlik Operasyon Merkezi kurulacak.
ATIKLAR VERİMLİ KULLANILACAK:
Biokütle ve atıklar verimli kullanılarak kimyasal üretiminde alternatif girdi olarak değerlendirilecek.