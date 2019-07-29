Enerjide siber güvenlik dönemi

BUGÜN NELER OLDU

Dünya'daenerji dağıtım sektöründe faaliyet gösteren firmaların siber güvenlik sistemlerinin yetersiz olduğu ortaya çıktı. Bu kapsamda kritik önem taşıyan enerji sektörünün altyapısının güvenli şekilde işletilmesi için Siber Güvenlik Operasyon Merkezi kuruluyor. Enerji KİT'lerinde kullanılması amacıyla Milli Akıllı Şebeke Yönetim Sistemi geliştirilecek. Enerji sektörüne yönelik siber güvenlikten yatırıma kadar birçok başlıkta yaşama geçirilecek önemli başlıklar şöyle:Yenilenebilir enerji üretim tesislerinin şebekelere uyumu ve buna ilişkin teknik yardım projeleri hayata geçirilecek.Elektrik şebekelerinin esnek hale getirilmesi sağlanacak. Akıllı şebekeler yaygınlaştırılacak.Uluslararası elektrik enterkoneksiyon kapasitesi artırılarak sınır ötesi ticaret imkânları geliştirilecek.Kamu elindeki linyit sahalarının elektrik üretimi sağlanarak, ithal kaynaklara bağımlılık azaltılacak.Tuz Gölü Doğal Gaz Yeraltı Depolama Projesi ile Kuzey Marmara Doğal Gaz Depolama Tevsii Projesi tamamlanacak.Tüketicinin korunduğu ve sürdürülebilirliği dikkate alan enerji piyasasının sürekliliği gözetilecek.Elektrik arzında bölgesel yeterlilik sağlanmaya çalışılacak. Elektrikte teknik ve teknik olmayan kayıp oranı azaltılacak.Kritik öneme haiz enerji altyapısının güvenli bir şekilde işletilmesine yönelik Siber Güvenlik Operasyon Merkezi kurulacak.Biokütle ve atıklar verimli kullanılarak kimyasal üretiminde alternatif girdi olarak değerlendirilecek.