Evde bakım maaşı kurban bayramından önce yatacak mı? Evde bakım maaşı ne zaman yatacak?

Evde bakım maaşı, hanesinde yaşlı, engelli ve hasta kişilere bakan vatandaşlar tarafından alınıyor. Her ay düzenli olarak ödenen evde bakım maaşları şuan da 1305 lira, 3 ayda bir ödenen engelli maaşı da engel derecesine göre farklılık göstermekle birlikte 1269 lira bulunuyor. Özellikle Kurban bayramının gelmesine kısa süre kalmasından dolayı, maaşların yatacağı zamanda bireyler tarafından merak konusu oluyor. Peki, evde bakım maaşları ne zaman yatacak? Evde bakım maaşları bayramdan önce yatacak mı? İşte bu soruların yanıtları…

EVDE BAKIM MAAŞI KURBAN BAYRAMINDAN ÖNCE YATACAK MI?