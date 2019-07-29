Fatih Sultan Mehmet Köprüsü trafiğe açıldı

BUGÜN NELER OLDU

FatihSultan Mehmet Köprüsü, üstyapı ve derz onarım çalışmalarının ikinci etabının tamamlanmasının ardından dün saat 18.00'de tamamen trafiğe açıldı. Çalışmalar kapsamında köprüde, eski asfalt ve eski izolasyonun sökülmesi, kumlama yapılması, yeni astar ve izolasyon uygulamasının ardından 2.5 santimetre mastik asfalt ve 2.5 santimetre taş mastik asfalt yapıldı. Köprünün genleşme derzleri de sökülerek, atölye tamiratlarının ardından yerine monte edildi. Çalışmanın birinci aşaması 14, ikinci aşaması ise 14 günde tamamlandı. 27 Haziran'da başlayan çalışmalar öngörülenden önce bitirildi. Bu arada, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün açılmasına bazı vatandaşların geçiş sırasında korna çaldığı görüldü. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, köprüdeki çalışmaların Kurban Bayramı'ndan önce tamamlanacağını açıklamıştı.