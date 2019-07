İŞKUR ile A101, BİM ve ŞOK personel alımı yapıyor! İŞKUR personel alımı başvuru şartları ve başvuru ekranı...

İŞKUR üzerinden BİM, ŞOK ve A101 personel alımı yapılacağı duyuruldu ve konuyla ilgili vatandaşların araştırmaları da başladı. Bu bünye altında görev almak isteyenler 'A101, BİM ve ŞOK personel alımı ne zaman yapılacak' sorusunun yanıtını arıyorlar. Türkiye'nin 81 ilinde çok sayıda mağazaları bulunan marketler zinciri, dar gelirliden yüksek gelirliye kadar oldukça geniş bir kesime hitap ediyor. İŞKUR üzerinden yayınlanan başvuru şartları ve ilan sayfasında bulunmaktadır. İşte İŞKUR personel alımı başvuru ekranı…

A101 PERSONEL ALIMI

Türkiye'nin 81 ilinde 6 binden fazla marketi bulunan A101, yiyecekten aktüel ürünlere kadar getirdiği birçok indirimli ürün ile dar gelirliden yüksek gelirliye kadar çok geniş bir kesime hitap ediyor. Bu noktada hemen hemen her semtte bulunmasından dolayı, bu bünyede çalışmak isteyen bireylerin evlerine yakınlığı da A101 marketler zincirini çalışmak için cazip bir nokta yapıyor. Peki, A101 personel alımı başvuruları nasıl yapılır? A101 personel alımı başvuru ekranı…

A101 PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYINIZ!

(Yukarıda linkten İş Yeri Unvanı yazan yere A101 yazarak ilanlara ulaşılabilir)

ŞOK PERSONEL ALIMI

ŞOK Marketler Zinciri, Türkiye'nin birçok noktasında bulunuyor. Yine A101 gibi hemen hemen her semtte bulunan ŞOK marketler zinciri, 30 Aralık 2016 tarihli verilere göre 4.000 şube sayısına ulaşmıştır. Peki, ŞOK personel alımı nasıl yapılır? İşte yanıtı…

ŞOK PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYINIZ!

(Açılan sayfada İş Yeri Unvanı kısmına ŞOK yazarak ilana ulaşabilirsiniz…)

BİM PERSONEL ALIMI

Türkiye'nin en büyük marketler zincirinden olan ve her kesimden her vatandaşlar tarafından sıklıkla tercih edilen BİM marketler zinciri, her dönem büyümeye devam ediyor. Türkiye'de 6500'den fazla şubeye sahip olan BİM personel alımı yapacak. Bu personel alımı ise İŞKUR üzerinden gerçekleştirilecek. İşte İŞKUR BİM personel alımı nasıl yapılır? Sorusunun yanıtı…

BİM PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYINIZ!

(Açılan sayfada İş Yeri Unvanı kısmına BİM yazarak ilana ulaşabilirsiniz…)