İŞKUR ilkokul ve lise mezunu kamu personeli alımları yapacak! İŞKUR kamu personeli alımı başvuru ekranı…

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından yayınlanan ilana göre, toplamda 45 bin civarında personel alımı farklı meslek dallarında yapılacak. Bu nokta da en çok dikkat çeken detaylardan bir tanesi ise en az ilkokul mezunu olma şartıyla, personel alımları yapılacak olması oldu. Peki, İŞKUR personel alımı ne zaman yapılacak? 14 farklı kamu kuruluşunda en az ilkokul mezunu personel alımı ilanlarını sizler için hazırladık. İşte İŞKUR ilkokul ve lise mezunu kamu personeli alımı…

İŞKUR PERSONEL ALIMLARI

1.) DEVLET TİYATROLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE

- Kapıcı Kaloriferci

- Temizlik Görevlisi

- Güvenlik Görevlisi

- Şoför (Yolcu Taşıma)

- Aşçı

- Yer Gösterici (Sinema-Tiyatro)

- Güvenlik Görevlisi

2.) SAMSUN SOSYAL GÜVENLİK KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ

- Mutfak Görevlisi

- Temizlik Görevlisi

3.) ANTALYA SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

- Temizlik Görevlisi

- Bulaşıkçı (Stevard)

4.) BURSA SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

- Temizlik Görevlisi

5.) TÜBİTAK-TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU BAŞKANLIĞI(KAMU GRUBU)

- Güvenlik Görevlisi (Silahlı)

6.) TÜVASAŞ TÜRKİYE VAGON SANAYİ .A.Ş.

- Boyacı-Metal

- Marangoz

- Elektronik Teknisyeni

- Elektrik Teknisyeni

- Raylı Sistemler Mekotronik Teknisyeni

- Motor Test Teknisyeni

7.) TERCAN SULAMA BİRLİĞİ

- Topoğraf(Diğer Topoğraflar)

8.) AKSARAY ÖĞRETMENEVİ MÜDÜRLÜĞÜ

- Garson (Servis Elemanı)