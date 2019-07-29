Türkiye'nin bayrak taşıyıcı havayolu şirketi Türk Hava Yolları (THY), ABD Merkezli Boeing firmasından dördüncü 787-9 Dreamliner uçağını teslim aldı. ABD ile F-35 uçaklarının alımı konusunda belirsizliklerin sürdüğü bir dönemde gerçekleşen bu Boeing teslimatı sonrası THY, filosuna 341'inci uçağını katmış oldu.



İstanbul Havalimanı Avrupa'yı büyüttü

TC-LLD kuyruk tescilli yeni Dreamliner (rüya) modeli uçak ilk uçuşunu 25 yolcusuyla ABD'nin Seattle kentinden İstanbul'a gerçekleştirdi. THY, yeni nesil Boeing uçağın yakıt verimliliği, güvenilirliği ve kapasitesinden; aktarmasız olarak gerçekleşecek uluslararası yeni rotalarda faydalanacak.

"BÜYÜME STRATEJİMİZİN BİR PARÇASI"

THY Basın Müşaviri Yahya Üstün , yeni uçağı Boeing'in Ticari Uçaklar Uluslararası Satış Direktörü Serdar Gürz'den törenle teslim aldı aldı.

ABD'nin Seattle kenti yakınlarındaki Everett Paine Field Havaalanı'nında gerçekleşen teslim töreninde THY adına uçağı Basın Müşaviri Yahya Üstün aldı. Yahya Üstün, teslimat töreninde yaptığı konuşmada, 30 business + 270 ekonomi sınıfı toplamda 300 koltuğu bulunan bu gelişmiş uçağı bünyelerine katmalarının THY'nin büyüme stratejisinin planlı bir parçası olduğunu söyledi. Üstün, ayrıca Türk Hava Yolları iştiraklerinden "TSI Aviation Seats" adlı şirketin Boeing 780 serisine dünyada iç tasarım yapan 5 firmadan biri olmasından mutluluk duyduklarını açıkladı.

ÜSTÜN: BAYRAK TAŞIYICIMIZA HAYIRLI OLSUN"YENİ HAVALİMANI BÜYÜK AVANTAJ"

Seattle'daki teslim töreninde Boeing adına konuşan Serdar Gürz, havacılık sektöründeki büyümeye en büyük katkılardan birini yeni açılan İstanbul Havalimanı'nın sağladığını söyledi. Kurz, Boeing'de çalışan bir Türk olarak da bundan gurur duyduğunu anlattı. Boeing Ticari Pazarlama'dan Sorumlu Başkan Yardımcısı Darren Hulst da yaptığı sunumda Boeing'in büyüme stratejilerini anlatırken Avrupa bölgesinin 2019'da yüzde 6.4 (dünya ortalaması %.4.6) büyüyeceğinin altını çizdi. Avrupa'daki bu etkili büyümede en büyük faktörün ise yeni İstanbul Havalimanı sayesinde gelen uçuş noktası zenginliği olduğunu anlattı.

DREAMLINER'IN MENZİLİ 14 BİN KİLOMETRE

En yeni teknolojilerden ve devrim niteliğindeki tasarımından güç alan B787-9, yakıt ve işletme maliyetlerinde havayolu şirketleri için büyük avantajlar sağlıyor. 14 bin 140 km menzile sahip B787-9, geniş kargo kapasitesinin yanı sıra, 787-9 ile ilk kez açılan rotalarda havayolu şirketlerine karlı büyüme fırsatları sunuyor. 787-9 kendi sınıfındaki diğer uçaklarla kıyaslandığında ise havayolu yolu şirketlerinin, koltuk başına önemli ölçüde yakıt tasarrufu yapmasına olanak sağlıyor. Daha geniş kabin içi bagaj alanları, oksijeni bol ve basıncı iyi dengelenmiş havalandırma sistemi yolcuyu daha az yoruyor. Ayrıca özel ışıklandırma sistemi ve pencereleri karartma düğmesi ekonomi sınıfının en ferah uçuş deneyimini sağlıyor. Bu modelde ilk kez business sınıfında bel kemerine ek olarak bir de omuz kemeri yer alıyor. Ekstra geniş pencerelere sahip geniş gövdeli uçak, karartılabilir LED pencere sistemleri ile de kabine giren ışık üzerinde daha fazla kontrole imkân tanıyor. Işığı filtreleme, daha iyi hava basıncı ve daha fazla nem oluşturma kabiliyetleri ile birlikte Dreamliner, yolcuların daha az kuruluk hissetmelerine yardımcı olurken, uçuş yorgunluklarını azaltmalarına da olanak sağlıyor. Ayrıca, yolculara daha sessiz bir uçuş deneyimi yaşatmak için motorlar, sistem ve ekipmanların tamamı titreşim izolasyonu özelliği ile tasarlanmış bulunuyor.

RAKAMLARLA DÜNYA HAVACILIK PAZARI

-Dünya genelinde günde 110 bin uçuş gerçekleşiyor (Saniyede 2 uçak kalkıyor)

-Günde 10 milyon kişi uçuyor. Dünya geneli yıllık toplam yolcu sayısı 4,6 milyar kişi.

-Yolcu sayısı yıllık % 6-7 büyüyor. Dünyada her 10 kişiden sadece 1'i uçakla tanıştı.

-Boeing'in 787 ailesi dünyanın halen en çok sipariş alan modeli. Boeing'in piyasadaki 1441 uçağının 634'ü 787 serisinden. Onu 350 uçakla Airbus'ın A350 serisi izliyor.

-Hava kargo taşımacılığı uçuş sayısı olarak piyasanın yüzde 1'i olmasına karşın gelirlerin yüzde 35'ini oluşturuyor.