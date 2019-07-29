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Son dakika: bugüne nasıl başladı? 29 Temmuz çeyrek, cumhuriyet ve gram altın fiyatları canlı takip

Ekonomi haberleri arasında vatandaşların en çok ilgi gösterdiklerinden birisi olarak öne çıkan ile ilgili son dakika hareketliliği yaşanıyor. Öyle ki, güncel altın fiyatları bilgisi günün en çok sorgulananları arasında dikkat çekiyor. Öte yandan, ülke genelinde düğün sezonu ile beraber sarı metale olan ilgi de büyük bir artış gösterdi. Peki, gram, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları güne nasıl başladı ve şu an ne kadar? Haberimiz aracılığıyla anbean Kapalıçarşı fiyatları detayı ile 22 ayar bilezik, gram, yarım, tam, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları hakkında canlı ve güncel rakamları öğrenebilirsiniz. İşte, uzman yorumları eşliğinde 29 Temmuz 2019 Pazartesi bugün canlı rakamlar...

Giriş Tarihi: 29.7.2019 08:13 Güncelleme Tarihi: 29.7.2019 08:13
Son dakika: Altın fiyatları bugüne nasıl başladı? 29 Temmuz çeyrek, cumhuriyet ve gram altın fiyatları canlı takip

ile ilgili son dakika hareketlilikleri yaşanıyor. Bilindiği üzere, kültürümüzde de hediye ve yatırım olarak önemli bir nesne olan bu değerli metalin durumu oldukça yakından takip ediliyor. Zira, düğün mevsimi son sürat devam ederken altın fiyatları sorgulamaları da bir hayli artış yoğunlaştı. Bu bağlamda, başta gram ve çeyrek altın olmak üzere geçtiğimiz haftadan bu yana inişli çıkışlı seyir içerisinde bulunan fiyatların haftanın ilk gününde de ne şekilde olacağı oldukça merak ediliyor. Sizler için, 29 Temmuz 2019 Pazartesi gününe özel canlı ve güncel rakamlarla gram, yarım, tam, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları bilgisini derledik.

BUGÜN ALTIN FİYATLARI NE KADAR? 29 TEMMUZ 2019 PAZARTESİ

Haberimizin içeriğinden uzman yorumları ile beraber 29 Temmuz 2019 Pazartesi gününe ilişkin güncel ve canlı son dakika altın fiyatları bilgisini edinebilir, A Para sayfasından anbean takip işleminizi yapabilirsiniz.

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