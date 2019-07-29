Son dakika: Altın fiyatları bugüne nasıl başladı? 29 Temmuz çeyrek, cumhuriyet ve gram altın fiyatları canlı takip

Altın fiyatları ile ilgili son dakika hareketlilikleri yaşanıyor. Bilindiği üzere, kültürümüzde de hediye ve yatırım olarak önemli bir nesne olan bu değerli metalin durumu oldukça yakından takip ediliyor. Zira, düğün mevsimi son sürat devam ederken altın fiyatları sorgulamaları da bir hayli artış yoğunlaştı. Bu bağlamda, başta gram ve çeyrek altın olmak üzere geçtiğimiz haftadan bu yana inişli çıkışlı seyir içerisinde bulunan fiyatların haftanın ilk gününde de ne şekilde olacağı oldukça merak ediliyor. Sizler için, 29 Temmuz 2019 Pazartesi gününe özel canlı ve güncel rakamlarla gram, yarım, tam, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları bilgisini derledik.

BUGÜN ALTIN FİYATLARI NE KADAR? 29 TEMMUZ 2019 PAZARTESİ

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