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Son dakika haber: bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak? Emekli ikramiyeleri tarihi belli oldu mu?

Türkiye’de 12 milyonunun üzerinde , kurban bayramında verilecek ikramiye ile ilgili son dakika araştırmaları yapıyor. Hatırlanacağı üzere 2018 yılında yasalaşan kanuna göre her yıl iki dini bayram öncesinde emeklilere biner liralık ikramiye verileceği kararlaştırılmıştı. Şuana kadar 3 ikramiyeyi ceplerine koyan vatandaşlar, Kurban Bayramı’nın gelmesine sayılı günler kala ‘ ne zaman yatacak’ sorusuna yanıt aramaya başladılar. Biz de Sabah.com.tr olarak konuyla ilgili detayları sizler için hazırladık…

Giriş Tarihi: 29.7.2019 12:30 Güncelleme Tarihi: 29.7.2019 12:30
Son dakika haber: Emekli bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak? Emekli ikramiyeleri tarihi belli oldu mu?

Kurban bayramına gelmemize sayılı günler kala milyonlarca ikramiyelerin ne zaman yatacağını araştırmaya başladılar. 2018'de çıkan yasa doğrultusunda dini bayramlar öncesinde biner liralık ikramiye almaya hak kazanan emekliler, kurban bayramı ikramiyelerinin ne zaman hesaplara yatacağını merak ediyorlar. Peki, 12 milyonun üzerinde vatandaşın beklediği Kurban Bayramı ikramiyeleri ne zaman hesaplara yatacak? İşte son dakika haberinin detayları…

EMEKLİ KURBAN BAYRAMI İKRAMİYELERİ NE ZAMAN HESAPLARA YATACAK?

Kurban Bayramı ikramiyelerinin 5-9 Ağustos tarihleri arasında hesaplarda olması bekleniyor. Kesin tarihi Sosyal Güvenlik Kurumu duyuracak. Emekliler, açıklanan tarihlerde maaş hesaplarından biner lira ikramiyeyi çekecek.

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Son dakika haber: Emekli bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak? Emekli ikramiyeleri tarihi belli oldu mu?
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