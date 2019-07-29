Ticari kredilerde 3 puanlık düşüş

BUGÜN NELER OLDU

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) politika faizini 425 baz puan düşürerek yüzde 24'ten 19.75'e çekmesinin ardından gözler mevduat ve kredi faiz oranlarına çevrildi. Bankalar ilk olarak mevduat faizlerini en yüksek olan yüzde 21'lik düzeylerden 18'lere kadar çekti. Ticari kredi faiz oranlarında da hızlı düşüşler bekleniyor. Ekonomistlerin beklentileri yüzde 2-3 düzeyinde. TEB Yatırım Araştırma Müdürü Övünç Gürsoy, ticari kredi faizlerinde önümüzdeki aylarda 2-3 puan düşüş beklediğini bildirdi. Yılın ilk yarısında yurt dışında ABD ile Çin merkezli ticaret savaşları ve ABD'nin yaptırımları küresel piyasalarda risk algısında bozulmaya neden olurken, yurt içinde de siyasi ve jeopolitik gelişmelerin etkisiyle ülke risk primi yükseldi. Yurtiçinde ise enflasyonun yüzde 15 seviyelerine inmesi, döviz kurlarındaki geri çekilme, cari açıktaki iyileşme, büyümenin pozitif tarafa geçiyor olması ve ülke risk primindeki düşüş Türk lirası (TL) varlıklara alım getirdi. Merkez Bankası'nın son faiz kararının, hem mevduat hem de kredi faizlerinde gelecek aylarda 2-3 puanlık düşüşü beraberinde getirmesi bekleniyor.TCMB verilerine göre, bankalarca açılan kredilere uygulanan ağırlıklı ortalama ihtiyaç kredi faizi 2018 sonunda yüzde 32.4 iken, 19 Temmuz'da bu oran yüzde 26.9'a geriledi. Aynı dönemde yüzde 27.2 olan ticari kredi faizleri de 300 baz puanlık düşüşle yüzde 24.1'e indi. Konut kredisi de yaklaşık 700 baz puanlık düşüşle yüzde 27'den yüzde 20.7'ye düştü.TLmevduat faizleri de geçen haftaya göre ortalamada 260 baz puan düşerek yüzde 18.85'e geriledi. Gürsoy, "Yılbaşından bu yana TL mevduat faizindeki ortalama düşüş 390 baz puana ulaştı. Döviz mevduat faizleri ise haftalık bazda 13 baz puan gerileyerek ortalama yüzde 2.91 oldu. Önümüzdeki haftalarda TL mevduat faizlerinde 100 baz puan daha gerileme olmasını muhtemel görüyoruz" ifadelerini kullandı.Gürsoy, TCMB'nin, eylül ve kasım toplantılarında faiz indirimlerine devam edebileceğini belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu: "Bu beklentiyle tahvil alımlarında artış görebiliriz. 2 yıllık tahvil faizlerinde kısa vadede yüzde 15.5, 10 yıllıklarda yüzde 14.5 seviyeleri muhtemeldir. Genelde tahvil yatırımcısı gelmeden hisse yatırımcısı gelmez. Eğer enflasyondaki aşağı yönlü trend kalıcı olursa ve kurda oynaklık azalırsa yabancı yatırımcının TL varlıklara ilgisi artacaktır."