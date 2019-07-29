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ticarette kadın dayanışması kozunu kullanacak

Giriş Tarihi: 29.7.2019
Türkiye ticarette kadın dayanışması kozunu kullanacak
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, ihracatta Türk kadın girişimcilerinin aktif olarak yer almasını sağlamak amacıyla çalışmalar yaptıklarını belirterek, "Bu kapsamda Türk kadın girişimcilerimizle İspanyol kadın girişimcileri bir araya getireceğiz, 'Woman in Trade' projesi ile nasıl ortak ticaret yapabilirler, ihracat yapabilirler, bunu planlayacağız" dedi. Pekcan, yaptığı açıklamada, Ticaret Bakanlığı olarak kadın ve gençlerin önünü açmak desteklerden daha fazla yararlanmalarını teşvik etmek, onlarla bakanlık arasında bir köprü kurmak için Kadın ve Genç Girişimciler İhracat Daire Başkanlığını oluşturduklarını anımsattı. İspanya Ticaret Bakanı Reyes Maroto ile görüştüklerini hatırlatan Pekcan, İspanya ile olan ticari ilişkileri daha derin boyutlara taşımak, ticaret hacmini ve karşılıklı yatırımları artırmak için görüş alışverişinde bulunduklarını anlattı. Pekcan, 2018 yılı içerisinde İspanya'ya olan ihracatın 7.7 milyar dolar, İspanya'dan ithalatın ise 5.4 milyar dolar olduğunu belirtti.
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Türkiye ticarette kadın dayanışması kozunu kullanacak
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