Türkiye ve ABD arasında 100 milyar $'lık yol haritası

Türkiye ile ABD arasında ticaret hacmini 100 milyar dolara çıkaracak yol haritası çizildi. G20 Zirvesi'nde iki ülke başkanları Recep Tayyip Erdoğan ve Donald Trump'ın bir kez daha altını çizdiği hedefle ilgili Türk iş dünyası Boston Consulting Group'a (BCG) rapor hazırlattı. Ticaret Bakanlığı başkanlığında, Türkiye-ABD İş Konseyi (TAİK) koordinasyonuyla, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK), Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED), Türk Sanayici ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD), Amerikan-Türk Konseyi (ATC), Amerikan Şirketler Derneği (AmCham Turkey) gibi iş örgütlerinin bir araya gelerek oluşturduğu çalışma grubunun önerileri doğrultusunda hazırlanan 300 sayfalık rapora SABAH ulaştı. Rapor, Erdoğan ve Trump'a sunulacak.



