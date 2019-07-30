IBAN numarası kaç haneden oluşur. nerede yazar?

Mobil uygulama veya internet bankacılığı üzerinden gerçekleştirilen para transferi işlemlerinde, transferi gerçekleştirecek olan kişinin, alıcının IBAN numarasını bilmesi gerekir. IBAN numarası her bir banka hesabı için ayrı olarak tanımlanır. Dolayısıyla bir kişinin birden çok IBAN numarası olabilir.

IBAN numarası kaç hanelidir?

Avrupa standartlarında yürütülen bankacılık sistemi doğrultusunda belirlenen IBAN numarası, belirli standartlara sahiptir. Buna göre en fazla 34 rakamdan oluşması mümkün olan IBAN numarası için ülkemizde bu sayı 26'dır. Her bir ülkede IBAN numarası ülke kodu ile başlar. Ülkemiz için IBAN numarası ülke kodu TR olarak belirlenmiştir. Devamındaki rakamlarda kontrol basamakları, banka kodu ve banka rezerv numarası ile hesap numarası yer alır.

IBAN numarası nerede yazar?

IBAN numarası banka ya da kredi kartlarının ön ya da arka yüzünde yazılı olmaz. Kartların ön yüzünde 16 haneli rakam grubu genellikle IBAN numarası ile karıştırılsa da IBAN numarası yalnızca hesap açılımı esnasında banka kullanıcısına verilen hesap döküm cüzdanının üzerinde yazılı olur.