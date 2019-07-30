İstanbul Havalimanı Avrupa’yı uçurdu

Türkiye'nin bayrak taşıyıcı havayolu şirketi Türk Hava Yolları (THY), rüya uçak diye tabir edilen B787-9 Dreamliner tipi dördüncü uçağını filosuna kattı. İlkini haziranda teslim alan şirketin filosundaki uçak sayısı ağustosta gerçekleşecek iki teslimatla 6'ya ulaşacak. Siparişin geri kalan kısmının filoya katılımı ise 2023 yılına kadar sürecek.



BÜYÜMENİN DİNAMOSU

Rüya uçağın üretildiği Boeing Everett Fabrikası'nda Ticari Pazarlamadan Sorumlu Başkan Yardımcısı Darren Hulst'ın bir grup gazeteciye yaptığı sunumda, 2019'da tüm dünyada yüzde 4.6 büyümesi beklenen havacılık sektörünün Avrupa'da yüzde 6.4'lük büyüme rakamına ulaşacağı belirtildi. Hulst, "Avrupa'daki iddialı büyümedeki en büyük pay, İstanbul Havalimanı'nın açılmasıyla birlikte ulaşılan uçuş noktası zenginliği oldu. Havalimanının etkisiyle Avrupa, bu sektörde tüm dünyanın büyüme rakamının üstüne çıkacak" dedi.

İstanbul Havalimanı Avrupa'yı büyüttü

1.8 MİLYAR $'LIK İŞ HACMİ

Boeing Türkiye ve Orta Asya Satış Direktörü Serdar Gürz de İstanbul Havalimanı'nın havacılık sektörünün büyümeye olan katkısının Boeing'de çalışan bir Türk olarak kendisini çok mutlu ettiğini söyledi. Boeing Türkiye Genel Müdürü ve Ülke Temsilcisi Ayşem Sargın ise Boeing'in Türk sanayisiyle ile toplam iş hacminin 1.8 milyar dolara, şirketin ülkedeki yıllık iş hacminin ise 180 milyon dolara ulaştığını söyledi.



PLANLI BÜYÜYORUZ

ABD'nin Seattle kentindeki Everett Havaalanı'nında gerçekleşen törene katılan Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün, bu gelişmiş uçağı bünyelerine katmalarının THY'nin büyüme stratejisinin planlı bir parçası olduğunu söyledi. Üstün, ayrıca THY'nin başarılı iştiraklerinden 'TSI Aviation Seats' şirketinin, bayrak taşıyıcı havayolunun önümüzdeki birkaç yıl içerisindeki teslimatlarla birlikte 25'i kesin, 5'i opsiyonlu olmak üzere 30 uçaklık B787-9 Dreamliner filosunun ekonomi sınıfı koltuk tasarım ve üretimini sağlayacak olmasından da mutluluk duyduklarını açıkladı.







THY FİLOSUNU GENÇLEŞTİRİYOR

THY'nin dünyanın en genç filolarından birine sahip olduğunu söyleyen Yahya Üstün, şöyle devam etti: "Bununla birlikte geçtiğimiz yıl siparişini verdiğimiz 50'si kesin 10'u opsiyonlu yeni nesil uçakların ve yine geçmiş yıllarda verdiğimiz siparişlerin de teslimi ile daha da gençleşecek bir filo yapılanmamız olacak. Dünyanın en çok ülke ve uluslararası noktasına uçan havayolu olarak uçuş ağımızı genişletme stratejimiz kadar önem atfettiğimiz bir diğer unsur da, bu stratejiyi destekleyen en büyük itici güç olan filo genişletme ve gençleştirme çalışmalarımız. Bugün dördüncüsünü teslim aldığımız Dreamliner filomuz, bu çalışmaların ağırlıklı katma değerlerinden birine sahip. Yakıt tasarrufu, verimlilik, uçak içi tasarımı da bu uçağın öne çıkan özelliklerinden sadece birkaçını oluşturuyor. 2023 yılına kadar teslim almaya devam edeceğimiz bu yeni nesil uçakların markamız ve yolcularımıza hayırlı olmasını diliyoruz."



UÇUŞ YORGUNLUĞU TARİH OLUYOR

* B787-9 Dreamliner, 270'i ekonomi, 30'u business olmak üzere toplamda 300 yolcu kapasitesine sahip.

* Uzun mesafeli uçuşlar için özel olarak tasarlanan ekonomi ve business platformları Türk tedarikçiler tarafından Türkiye'de üretildi.

* 14 bin 140 kilometre menzile sahip B787-9, kendi sınıfındaki diğer uçaklara göre havayolu şirketinin koltuk başına büyük oranda yakıt tasarrufu yapmasına da imkân sağlayacak.

* Daha geniş kabin içi bagaj alanları ve ekstra geniş pencerelere sahip geniş gövdeli uçak, karartılabilir LED pencere sistemleri ile kabine ışık girmesini engelliyor.

* Daha iyi hava basıncı ve daha fazla nem oluşturma kabiliyetleri ile birlikte Dreamliner, yolcuların daha az kuruluk hissetmelerine yardımcı olurken, uçuş yorgunluklarını azaltmalarına da olanak sağlıyor.

* Uçağın motorları ve ekipmanlarının tamamının titreşim izolasyonu özelliği sayesinde yolculara sessiz bir seyahat avantajı sağlıyor.