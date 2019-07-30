Ziraat Bankası, Akbank, Vakıfbank, İş Bankası taşıt, ihtiyaç ve konut kredisi faiz oranları ne kadar? İşte güncel kredi faiz oranları

Güncel kredi faiz oranları kredi çekerek konut - otomobil ve diğer ihtiyaçlarını gidermek isteyen kişiler tarafından takip edilmeye devam ediyor. Bankaların da konut - taşıt - ihtiyaç kredilerinde indirime gitmesi bekleniyor. Bu süreçte vatandaşlar 'kredi faiz oranları ne kadar?' 'en uygun kredi oranları' şeklinde sorgulamalar yaparak konuyla ilgili güncel bilgilere sahip olmak istiyor. Peki kredi faiz oranları ne kadar?

İşte bankaların uyguladığı kredi faizleri tablosu;

YAPIKREDİ FAİZ ORANLARI

İhtiyaç kredisi: 2

Taşıt kredisi: 1.89

Konut kredisi: 1.79 (120 ay)