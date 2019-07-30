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Ziraat Bankası, , Vakıfbank, İş Bankası taşıt, ihtiyaç ve ne kadar? İşte güncel

geçtiğimiz haftaki Merkez Bankası'nın politika faizi indiriminin ardından vatandaşlar tarafından daha da önemle takip edilir hale geldi. Uzmanlar ekonomi piyasasındaki canlanma ve enflasyondaki düşüş trendiyle birlikte bankaların kredi faizlerini düşürmesi beklentisinin arttığını, özellikle oranlarının 1.20'lere kadar gelebileceğini belirtiyor. Bu süreçte 'güncel kredi ' araştırmalarını hızlandıran kişiler, kendileri açısından en uygun faiz oranlarını seçmeye çalışıyor. Peki Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank, Yapıkredi, ve diğer bankaların ihtiyaç - taşıt - konut kredisi faiz oranı ne kadar? İşte konut kredisi faiz oranı başta olmak üzere diğer tüm bankaların kredi faiz oranları!

Giriş Tarihi: 30.7.2019 10:00 Güncelleme Tarihi: 30.7.2019 10:04
Ziraat Bankası, Akbank, Vakıfbank, İş Bankası taşıt, ihtiyaç ve konut kredisi faiz oranları ne kadar? İşte güncel kredi faiz oranları

Güncel kredi çekerek konut - otomobil ve diğer ihtiyaçlarını gidermek isteyen kişiler tarafından takip edilmeye devam ediyor. Bankaların da konut - taşıt - ihtiyaç kredilerinde indirime gitmesi bekleniyor. Bu süreçte vatandaşlar 'kredi ne kadar?' 'en uygun kredi oranları' şeklinde sorgulamalar yaparak konuyla ilgili güncel bilgilere sahip olmak istiyor. Peki kredi faiz oranları ne kadar?

İşte bankaların uyguladığı kredi faizleri tablosu;

YAPIKREDİ FAİZ ORANLARI

: 2
: 1.89
: 1.79 (120 ay)

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Ziraat Bankası, Akbank, Vakıfbank, İş Bankası taşıt, ihtiyaç ve konut kredisi faiz oranları ne kadar? İşte güncel kredi faiz oranları
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