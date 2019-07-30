Mesleki eğitimde 47 ilde 40 bin gence ulaştı

BUGÜN NELER OLDU

Buyılki Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sonuçlarına göre öğrenciler meslek liselerini yoğun olarak tercih etti. Gençlerin tercihlerinin bu yönde olmasından dolayı oldukça mutlu olduklarını dile getiren Tezmaksan Akademi Başkanı Hakan Aydoğdu, bu sayede Türkiye'de sanayinin en önemli eksikliği olan nitelikli eleman sıkıntısının ortadan kalkacağına inandıklarını söyledi. Tezmaksan Akademi ile 2015'ten bu yana Milli Eğitim Bakanlığı öğretmenlerine, 62 ilde meslek lisesi öğrencilerine, üniversitelerin ilgili bölümlerine ücretsiz eğitim desteği sunduklarını söyleyen Aydoğdu, Marmara Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu ile imzaladıkları yeni protokol ile etki alanlarını genişlettiklerini söyledi. Türkiye'nin en önemli takım tezgahı üreticisi durumunda bulunan Tezmaksan bünyesinde açılan akademi ile 2015'ten bu yana önemli çalışmalar gerçekleştirdiklerini aktaran Aydoğdu, "Bir sosyal sorumluluk projesi olarak tasarladığımız ücretsiz programlarımız kapsamında bu güne kadar 62 ildeki teknik ve mesleki liseler ile lisan programı öğrencilerine eğitimler verdik. Akademi kapsamında bugüne kadar 47 farklı ilde, 40 bin katılımcıya 135 kez seminer verildi" dedi.