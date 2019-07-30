Turkcell çalışanları finans alanındaki uzmanlıklarını yeniliyor

Eğitimde fırsat eşitliği ve insana yatırım ilkeleri doğrultusunda hayata geçen Turkcell Akademi, Finans Masters Programı ile çalışanlarının kariyerine yeni bir uzmanlık alanı katmaya hazırlanıyor. Dünyanın önde gelen üniversite ve uluslararası danışmanlık şirketlerinden seminer, eğitim ve simülasyonlarla hazırlanan program, çalışanları yepyeni bir uzmanlık alanına taşımayı hedefliyor.

Turkcell Akademi'nin dünyanın önde gelen üniversite ve kurumlarıyla hazırladığı 100 saatlik program; alanında isim yapmış isimleri videolarla katılımcılarla buluşturuyor. Eğitim boyunca; işin teorisinden en güncel pratik uygulamalara, temel prensiplerden dijital finansa kadar pek çok alanda ulusal ve uluslararası uzmanlar dersler veriyor.