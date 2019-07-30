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Yabancılara vize süresi 10 yıla çıkarıldı

Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik maddesi değiştirilerek 'ye gelecek yabancılara vatandaşı oldukları veya yasal olarak bulundukları ülkelerdeki Türk konsolosluklarından verilen vize süreleri 5 yıldan 10 yıla çıkarıldı.

AA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 30.7.2019 10:38
Yabancılara vize süresi 10 yıla çıkarıldı

Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmeliğin, "Vize zorunluluğu ve esasları"nı düzenleyen bölümünde yapılan değişiklikle Türkiye'ye gelecek yabancılara, vatandaşı oldukları veya yasal olarak bulundukları ülkelerdeki Türk konsolosluklarından verilen vize süreleri, 10 yıl olarak değiştirildi.

Önceki yönetmelikte söz konusu süre 5 yıl olarak yer alıyordu.

Bu arada, veriliş tarihinden itibaren 6 ay içinde kullanılmayan vizeler geçerliliğini yitirecek.

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Yabancılara vize süresi 10 yıla çıkarıldı
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