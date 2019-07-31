Akfen, Van'daki üçüncü güneş santralini devreye aldı

Kurulu gücü 13 megavat olan santralin faaliyete başlamasıyla, şirketin Van'daki güneş enerjisi kurulu gücü 37 megavata ulaştı. Toplam yatırım değeri 66 milyon dolar olan santrallerin yılda 60 gigavatsaat elektrik üreterek 80 bin kişinin elektrik ihtiyacını karşılaması bekleniyor.
Hali hazırda 480 megavata ulaşan Akfen Yenilenebilir Enerji Üretim portföyünü gelecek yılın sonunda bin megavata yükseltmeyi hedeflediklerini belirten Karabeyoğlu, hidro, rüzgar ve güneşte dengeli bir portföy oluşturmayı hedeflediklerini kaydetti.