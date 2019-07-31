Aselsan Konya Silah Sistemleri Fabrikası, 2020 yılında açılacak

Konya'daki 24 girişimci tarafından kurularak, Aselsan Konya Silah Sistemleri Fabrikası'na yüzde 49 pay ile ortak olan Konya Savunma Sanayi Anonim Şirketi'nin, ilk genel kurulu yapıldı.



Konya Sanayi Odası'nda gerçekleştirilen genel kurulda konuşan Konya Savunma Sanayi Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Koyuncu, inşaatın yapımı için ihale sürecinin hazırlandığını ifade ederek, ''Şu anda fabrika sahamızda zemin etütleri yapılıyor. İnşaat yapım ihale sürecine hazırlanıyoruz. İnşallah hızlı bir şekilde fabrikanın yapımına başlayacağız. Hedefimiz, 2020 yılının Aralık ayına kadar yatırımımızı tamamlayarak, Şeb-i Arus törenlerinde, Sayın Cumhurbaşkanımızın katılımlarıyla açılışımızı gerçekleştirmek" dedi.

Koyunca, Konya'da güçlü bir savunma sanayi ekosistemini kurmak için çalıştıklarını, Aselsan ile Konyalı girişimcilerin hayata geçireceği Aselsan Konya Silah Sistemleri Fabrikası'nın bunun en kritik adımlarından biri olduğunu kaydetti. Yapılacak fabrikanın bulunduğu 1.8 milyon metrekarelik alanın, endüstri bölgesi olarak hayata geçirileceğini ifade eden Koyuncu, şunları söyledi:



''Aselsan Konya Silah Sistemleri A.Ş. olarak, fabrikamızın kurulacağı alanın endüstri bölgesi olması için başvurumuzu yaptık. Aselsan fabrikamızın da bulunduğu, bu 1.8 milyon metrekarelik alanı bakanlığımızın, Savunma Sanayi Başkanlığımızın destekleriyle endüstri bölgesi olarak hayata geçirdiğimizde, Konya çok güçlü bir savunma sanayi ekosistemine sahip olacak. Bu endüstri bölgesi Konya'nın hem savunma sanayindeki üretim yeteneklerinin artması hem de yüksek katma değerli üretim kabiliyetimizin gelişmesi için son derece kritik. Bu endüstri bölgesini, Konya'daki tüm üretim ekosisteminin gelecek vizyonuna katkı sunacak bir gelişme olarak görebiliriz."



