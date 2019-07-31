Çiftçiye 1.2 milyar liralık destek ödemesi 6 Ağustos’ta

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Tarımve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Yağlı tohumlu bitkiler için kalan yüzde 30'luk destek ile hububat, baklagil ve dane mısır desteği olarak 6 Ağustos'tan itibaren 1.2 milyar lira ödenecek" ifadesini kullandı. Pakdemirli, fark ödemesi desteklemeleri kapsamında yer alan yağlı tohumlu bitkiler için kalan yüzde 30'luk kısım ile hububat, baklagil ve dane mısır desteği olarak toplam 227 bin çiftçinin yararlanacağını duyurdu.Pakdemirli, Yusufeli Barajı'nın Haziran 2021 yılında devreye gireceğini söyledi. Artvin'in Yusufeli ilçesinde yapımı devam eden Yusufeli Barajı ve HES inşaatında incelemelerde bulunan Bakan Pakdemirli, barajın 275 metre yükseklikte olduğunu ifade ederek, "Dünyanın dördüncü en yüksek barajı Türkiye'nin de en yüksek barajı. 550 megavatlık bir gücü olacak. Bu baraj devreye girdiği zaman senelik 300 milyon dolar doğal gazdan tasarruf edeceğiz. Haziran 2021'de bu baraj devreye girecek" dedi. Bakan Pakdemirli, yaklaşan Kurban Bayramı'nda 1.2 milyon büyükbaş, 3.9 milyon küçükbaş hazırlıkları olduğunu belirterek, "Bir önceki yıl kesilen hayvanın yüzde 50 daha fazlasını hazırlamış durumdayız" dedi.