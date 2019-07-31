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SON DAKİKA: Ziraat Bankası, , Vakıfbank, İş Bankası taşıt, ihtiyaç ve ne kadar? Kredi faiz oranlarında indirim!

ile ilgili yeni gelişmeler yaşanmaya devam ederken, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak konuyla ilgili son dakika açıklamasında bulundu. Kredi faizleri geçtiğimiz haftaki Merkez Bankası'nın politika faizi indiriminin ardından vatandaşlar tarafından daha da önemle takip edilir hale gelmiş ve uzmanlar ekonomi piyasasındaki canlanma ve enflasyondaki düşüş trendiyle birlikte bankaların kredi faizlerini düşürmesi beklentisinin arttığını, özellikle konut kredilerinin 1.20'lere kadar düşebileceğini söylemişti. Bu süreçte 'güncel kredi ' 'kredi faiz oranları düştü mü?' araştırmalarını hızlandıran kişiler, kendileri açısından en uygun seçeneği bulmaya çalışıyor. Peki Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank, Yapıkredi, ve diğer bankaların ihtiyaç - taşıt - faiz oranı ne kadar? İşte konut kredisi faiz oranı başta olmak üzere diğer tüm bankaların son dakika kredi faiz oranları!

Giriş Tarihi: 31.7.2019 08:30 Güncelleme Tarihi: 31.7.2019 08:30
SON DAKİKA: Ziraat Bankası, Akbank, Vakıfbank, İş Bankası taşıt, ihtiyaç ve konut kredisi faiz oranları ne kadar? Kredi faiz oranlarında indirim!

Güncel ile son dakika haberleri ajanslara gelmeye. devam ediyor. Kredi faizleri, kredi çekerek konut - otomobil gibi hayallerini gerçekleştirip, diğer ihtiyaçlarını gidermek isteyen kişiler tarafından takip edilmeye devam ediyor. Konut - taşıt - ihtiyaç kredilerinde indirime gitmesi beklentisinin artmasıyla birlikte, vatandaşlar 'kredi ne kadar?' 'en uygun kredi oranları' şeklinde sorgulamalar yaparak konuyla ilgili güncel bilgilere sahip olmak istiyor. Peki kredi faiz oranları ne kadar? İşte son dakika haberinin detayları...

BAKAN ALBAYRAK: KREDİ FAİZLERİNDE İNDİRİM GÖRECEĞİZ

Bakan Albayrak da konuyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu;

Albayrak, "Bu haftadan itibaren kamu bankaları başta olmak üzere kredi faizlerinde indirim göreceğiz. Özel bankalarda da kredi faizi indirimi hareketlenmeleri görüyoruz." dedi.

İşte bankaların uyguladığı kredi faizleri tablosu;

YAPIKREDİ FAİZ ORANLARI

: 2
: 1.89
: 1.79 (120 ay)

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SON DAKİKA: Ziraat Bankası, Akbank, Vakıfbank, İş Bankası taşıt, ihtiyaç ve konut kredisi faiz oranları ne kadar? Kredi faiz oranlarında indirim!
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