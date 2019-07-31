Son dakika haberi: Kamu işçisinin zam pazarlığında flaş gelişme! Zam teklifi belli oldu
Milyonlarca kamu çalışanını ilgilendiren son dakika haberi geldi. Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, kamu işçisinin zam pazarlığı ile ilgili, "dün bize en son verdikleri teklif, ilk altı ay için yüzde 6, ikinci altı ay için yüzde 4" açıklamasında bulundu. İşte son dakika haberinin detayları...
Giriş Tarihi: 31.7.2019 14:50Güncelleme Tarihi: 31.7.2019 15:22
Son dakika haberi: Türk-İş Genel Başkanı Atalay, kamu işçisinin zam pazarlığı ile ilgili, "dün bize en son verdikleri teklif, ilk altı ay için yüzde 6, ikinci altı ay için yüzde 4" açıklamasında bulundu.