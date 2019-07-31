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haberi: Kamu işçisinin zam pazarlığında flaş gelişme! Zam teklifi belli oldu

Milyonlarca kamu çalışanını ilgilendiren haberi geldi. Türk-İş Genel Başkanı , kamu işçisinin zam pazarlığı ile ilgili, "dün bize en son verdikleri teklif, ilk altı ay için yüzde 6, ikinci altı ay için yüzde 4" açıklamasında bulundu. İşte son dakika haberinin detayları...

AA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 31.7.2019 14:50 Güncelleme Tarihi: 31.7.2019 15:22
Son dakika haberi: Kamu işçisinin zam pazarlığında flaş gelişme! Zam teklifi belli oldu

haberi: Türk-İş Genel Başkanı Atalay, kamu işçisinin zam pazarlığı ile ilgili, "dün bize en son verdikleri teklif, ilk altı ay için yüzde 6, ikinci altı ay için yüzde 4" açıklamasında bulundu.

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Son dakika haberi: Kamu işçisinin zam pazarlığında flaş gelişme! Zam teklifi belli oldu
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