Ücretsiz kargo seçeneği e-ticarette rekabeti artırıyor

2018'de yüzde 18 büyüme kaydeden global e-ticaret hacmi yaklaşık 3 trilyon dolara yükselirken, Türkiye'de ise yüzde 42 büyümeyle 60 milyar liraya ulaştı. Tüketicilerin internet alışverişlerinde satın alma kararını etkileyen unsurları incelediklerini belirten e-ticaret altyapı sağlayıcısı Ideasoft CEO'su Seyhun Özkara, "Yüzde 49'luk oranla tüketicinin en büyük beklentisi 'para iade' seçeneği olarak karşımıza çıktı. Beğenilmeyen ürünün değiştirilmek üzere aynı gün geri gönderilmesi ise yüzde 45 oranla ikinci sırada yer alıyor. 'Ücretsiz kargo' seçeneği ise yüzde 44 oranla üçüncü sırada yer alıyor.

AYNI GÜN TESLİMAT SEÇENEĞİ REVAÇTA&NBSP;

E-ticaretin dünya genelinde yaygınlaşması ile birlikte tüketicilerin özellikle ürün teslimatı konusundaki beklentileri de arttı. E-ticaret sitelerindeki "aynı gün teslimat" ve "ücretsiz kargo" seçenekleri, rekabet konusunda avantaj sağladığı için önem taşıyor. Aynı gün teslimat beklentisinin giderek standart bir uygulamaya dönüşmeye başladığı günümüzde, şirketler de teslimat konusunda farklı çözümler üretiyor. Gelişmiş birçok pazarda yer alan Amazon gibi şirketler, büyük şehirlerin yakınına kurdukları dagıtım agları ve drone ile müsterilerine aynı gün teslimat olanagı sunmak için çalışmalar yürütüyor. Müsterilerin, ürünlerini talep ettikleri belli noktalardan teslim almalarını saglayan yöntemlerin ise Avrupa'da yaygın olarak kullanılmaya başlaması öngörülüyor.

TÜRKİYE'DEKİ ONLİNE ALIŞVERİŞLERİN YARISINDA KARGO ÜCRETSİZ&NBSP;

Ideasoft'un 2018 KOBİ E-ticaret Raporu verilerine göre, 2017 yılında internetten yapılan alışverişlerin yüzde 38'inde ücretsiz kargo imkanı sunuldu ve bu oran 2018 yılında yüzde 49'a yükseldi. E-ticaret siteleri kargo ücretini karşılayarak rekabette öne çıkmayı amaçlarken, tüketicileri de satın alma davranışı için motive etmeye çalışıyor.

E-TİCARET ŞİRKETLERİNE KARGO VE LOJİSTİK DESTEĞİ&NBSP;

Kargo ve teslimat süreçleri bu kadar önemli olunca e-ticarete adım atan şirketlerin bu süreci yönetme şekli de önem taşıyor. Şirketlere bu konuda etkili ve kolay çözümler sunduklarını ifade eden Seyhun Özkara "Bir teknoloji şirketi olarak Ideasoft, müşterileri için e-ticarete ait süreçleri kolaylaştırmak, iş gücü ve zaman kaybını azaltmak, inovatif çözümlere müşterilerini kolay ve hızlı yoldan adapte edebilmek adına farklı entegrasyonlar kullanıyor. Başta KOBİ'ler olmak üzere e-ticaret altyapımızı kullanan yaklaşık 7.000 sanal mağazanın; siparişlerini hızlı bir şekilde kargo şirketine iletmesine ve müşterilerine süreçle ilgili bilgi vermesine yardımcı oluyoruz."