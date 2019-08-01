6 ayda 18 milyon turist

BUGÜN NELER OLDU

Sondönemde Türkiye ekonomisinin itici gücü haline gelen turizmdeki büyüme devam ediyor. Türkiye, yılın ilk 6 ayında, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 13.2 artışla 18 milyon 76 bin 506 yabancı ziyaretçi ağırladı. İlk 6 ayda yurtdışı ikametli vatandaş sayısıyla birlikte yüzde 11.81 artış oranına ulaşan Türkiye, toplam 21 milyon 151 bin 530 ziyaretçi ağırladı ve 12.6 milyar dolar turizm geliri elde etti. 6 aylık gelir, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10 arttı. Türkiye'ye haziranda, yüzde 18.5 artışla 5 milyon 318 bin 984 yabancı geldi. Türkiye'ye en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında haziranda Rusya birinci, Almanya ikinci oldu.