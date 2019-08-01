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ayı ne kadar? ile 2019 Ağustos zamlı kira artış oranı belli oldu mu?

ayına girmemiz ile beraber, da en çok araştırılan konulardan birisi olarak dikkat çekiyor. Temmuz ayında oturduğu evlerde sözleşmesi dolan vatandaşlar, Ağustos ayı ile beraber ne kadar zamlı kira ödeyecekleri konusunda Türkiye İstatistik Kurumu'ndan gelecek açıklamayı bekliyor. Bilindiği üzere, zamlı kira artış oranlarının hesaplanması TÜİK'in oranlarını; yani enflasyonu duyurması neticesinde gerçekleşiyor. Peki, 2019 Ağustos ayı kira artış oranı ne zaman, hangi gün açıklanacak? Sizler için hazırladığımız haberimizin detaylarından TEFE TÜFE rakamları ve enflasyon oranı ile zamlı kira artış miktarına dair detayları bulabilirsiniz.

Giriş Tarihi: 1.8.2019 16:26
Ağustos ayı kira artış oranı ne kadar? TEFE TÜFE ile 2019 Ağustos zamlı kira artış oranı belli oldu mu?

ayı itibari ile yurt genelinde kirada oturanların kontrat yenilenme dönemi de geldi. Temmuz ayında sözleşmesi dolan ve Ağustos itibari ile yeni kontrata imza atmayı düşünen vatandaşlar, TÜİK'in açıklayacağı enflasyon oranlarını yakından izliyor. Zira, enflasyon miktarının belli olmasının akabinden rakamları da açıklanacak ve böylelikle zamlı kira artış oranları da netleşecek.

2019 AĞUSTOS AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE KADAR?

Bu doğrultuda, '2019 Ağustos ayı ne kadar oldu?' sorusu yanıtı en çok merak edilenler arasında öne çıkıyor. Peki, on binlerce kiracıyı yakından ilgilendiren enflasyon oranları ve TEFE TÜFE miktarı TÜİK tarafından ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?

Sizler için hazırladığımız haberimizden Ağustos ayı kira artış miktarı hakkında bilgi edinebilir, kira artış oranı hesaplamanın nasıl yapıldığına dair fikir edinebilirsiniz.

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Ağustos ayı kira artış oranı ne kadar? TEFE TÜFE ile 2019 Ağustos zamlı kira artış oranı belli oldu mu?
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