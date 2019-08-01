Kurbanlık fiyatları ne kadar oldu? Diyanet açıkladı: 2019 Büyükbaş ve Küçükbaş kurban fiyatları!

"Kurbanlık fiyatları ne kadar oldu?" sorusu bayramın yaklaşması ile birlikte epey araştırılmaya başlandı. Herkesin kendi bütçesine göre keseceği kurban ibadeti aynı zamanda toplumdaki kardeşlik ve yardımlaşma bağının da güçlenmesine katkı sağlıyor. Müslüman aleminin bir geleneği olan kurban kesme ibadeti hazırlıkları başladı. Türkiye'nin dört bir yanında kurban satış yerleri kurulmaya başlandı. Buna göre; kurbanlık fiyatları ne kadar oldu? Büyükbaş ve küçükbaş kurban fiyatları ne kadar? Diyanet açıkladı!

KURBANLIK FİYATLARI NE KADAR OLDU? 2019 BÜYÜKBAŞ VE KÜÇÜKBAŞ KURBAN FİYATLARI

Haberimizin devamından Diyanet İşleri Başkanlığı'nın açıkladığı büyükbaş ve küçükbaş kurban fiyatlarını öğrenebilirsiniz..