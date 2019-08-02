Aklınıza gelen projeyi hemen yapın

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Girişimcilerin aklındakini hemen hayatageçirmesini sağlayanhızlandırma programlarıbüyük önem taşıyor. Fikirdenprojeye en hızlı geçiş yapangirişimlerin şansı daha yüksek.Türkiye'de özel sektör tarafından yürütülen ilk girişim hızlandırma programı olan PİLOT'un yeni dönemine seçilen ekipler, iş fikirlerini başarılı bir şekilde uygulayabilmek için 12 hafta boyunca sektör profesyonelleri ile başarılı girişimci ve yatırımcılardan oluşan Türk Telekom mentor ağından geri bildirim alacaklar.Bu doğrultuda fikirlerini daha da ileri taşıyacak olan girişimler Türk Telekom'un güçlü teknoloji altyapısının yanı sıra ofis alanı, bulut hizmetleri ve mobil iletişim desteği gibi imkânlardan faydalanacaklar. Türk Telekom ayrıca, ekiplere program süresince ve sonrasında çeşitli mecralarda tanıtım desteği de sağlayacak.Shopi, perakende sektöründe faaliyet gösteren firmaların mağaza içi verimliliğini arttırmak için geliştirilmiş bulut tabanlı bir çözüm. Satış Operasyonları, Çalışan Verimliliği, Mağaza Operasyonları olmak üzere üç ana kategoride verimliliği arttırıcı çözümler sunan Shopi ile perakendeciler müşterilerinin mağaza içi tüm süreçlerini dijitalleştirerek müşterilerine kişiselleştirilmiş hizmetler sunabilir; satış danışmanlarının performansını takip edebilir ve tüm perakende kanallarını merkezileştirerek siparişin verildiği mağaza ya da cihazdan bağımsız kanallar arası siparişlerini yönetebilir.Kafanızdaki tasarımların anında mobil uygulamaya dönüştüren platform kuruldu. Tasarım sürecini mobil uygulamaya kısa sürede dönüştürmek hayatı kolaylaştırıyor. Monday Hero, sketch tasarımların otomatik olarak iOS ve Android native koda çevrilmesi sağlayan platform. Yazılımcılar, Monday Hero platformuna yüklenen tasarımlar üzerinde bir kaç tanım yaparak otomatik oluşturulan arayüz (UI) kodlarını projelerine aktarabiliyor, yazılım süreçlerini tamamlayabiliyor. Böylece üretim süreci kısalıyor.?