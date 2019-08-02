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? açıkladı: 2019 Büyükbaş ve burada!

Kurban Bayramı'nın yaklaşmasına az bir zaman kala vatandaşlar ibadetlerini yerine getirmek için hazırlıklara başladı. Müslüman alemi açısından büyük önem arz eden bu ibadeti herkes ekonomisine göre yerine getirmeye çalışıyor. Aynı zamanda toplumda kardeşlik ve yardımlaşma bağının güçlendirilmesinde de büyük katkı sağlamaktadır. 'nin dört bir yanında kurban satış yerleri kurulmaya başlandı. Vatandaşlar arama motorlarında "?" şeklinde araştırmalar yapıyorlar. Buna göre; kurbanlık fiyatları ne kadar oldu? Büyükbaş ve küçükbaş ? açıkladı!

Giriş Tarihi: 2.8.2019 09:08 Güncelleme Tarihi: 2.8.2019 09:09
Kurbanlık fiyatları ne kadar oldu? Diyanet açıkladı: 2019 Büyükbaş ve Küçükbaş kurban fiyatları burada!

"?" sorusu bayramın yaklaşması ile birlikte epey araştırılmaya başlandı. Herkesin kendi bütçesine göre keseceği kurban ibadeti aynı zamanda toplumdaki kardeşlik ve yardımlaşma bağının da güçlenmesine katkı sağlıyor. Müslüman aleminin bir geleneği olan kurban kesme ibadeti hazırlıkları başladı. 'nin dört bir yanında kurban satış yerleri kurulmaya başlandı. Buna göre; kurbanlık fiyatları ne kadar oldu? Büyükbaş ve ne kadar? açıkladı!

KURBANLIK FİYATLARI NE KADAR OLDU? 2019 BÜYÜKBAŞ VE KÜÇÜKBAŞ KURBAN FİYATLARI

Haberimizin devamından Diyanet İşleri Başkanlığı'nın açıkladığı büyükbaş ve küçükbaş kurban fiyatlarını öğrenebilirsiniz..

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Kurbanlık fiyatları ne kadar oldu? Diyanet açıkladı: 2019 Büyükbaş ve Küçükbaş kurban fiyatları burada!
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