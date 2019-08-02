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Son dakika: ne kadar oldu? 3 Ağustos güncel gram ve fiyatları...

Piyasanın nabzının attığı Kapalıçarşı'dan gelen son dakika bilgileri konusunda araştırma yapan vatandaşların ilgisini çekiyor. 3 Ağustos Cumartesi ? Toplumsal özellikler ve sosyal değerler kültürü oluşturur. Bizim kültürümüzde de altın son derece değerli ve önemlidir. Aynı zamanda düğün sezonlarının tam ortasında olduğumuz bu dönemde de araştırmalar altın ve dolar üzerine yoğunlaşıyor.

Giriş Tarihi: 3.8.2019 06:51
Son dakika: Altın fiyatları ne kadar oldu? 3 Ağustos güncel gram ve çeyrek altın fiyatları...

Özel olarak hazırladığımız içeriğimizde güncel konusundaki net bilgileri, uzman yorumları, güncel değişiklikleri bulabilirsiniz. ve en çok araştırılan türler arasında yer alıyor. Ayrıca altın en çok tercih edilen birikim araçları arasındadır, bu noktada dolar ve eurodan daha üst düzeydedir. 3 Ağustos altın fiyatları ne kadar? sorusunun cevabı haberimizde...

GRAM ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Altın fiyatlarındaki değişimlerin ardından gram altın, vatandaşların yeni gözdesi oldu. Gram altın bugün 257,29 TL'den alınırken 257,43 TL'den satılıyor. Düğünlerde gram altın sıkça tercih edilen, gelin ve damada hediye edilen takılar arasında yer alıyor.

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Son dakika: Altın fiyatları ne kadar oldu? 3 Ağustos güncel gram ve çeyrek altın fiyatları...
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