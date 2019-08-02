Son dakika: Altın fiyatları ne kadar oldu? 3 Ağustos güncel gram ve çeyrek altın fiyatları...

Özel olarak hazırladığımız içeriğimizde güncel altın fiyatları konusundaki net bilgileri, uzman yorumları, güncel değişiklikleri bulabilirsiniz. Gram altın ve çeyrek altın en çok araştırılan türler arasında yer alıyor. Ayrıca altın en çok tercih edilen birikim araçları arasındadır, bu noktada dolar ve eurodan daha üst düzeydedir. 3 Ağustos altın fiyatları ne kadar? sorusunun cevabı haberimizde...

GRAM ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Altın fiyatlarındaki değişimlerin ardından gram altın, vatandaşların yeni gözdesi oldu. Gram altın bugün 257,29 TL'den alınırken 257,43 TL'den satılıyor. Düğünlerde gram altın sıkça tercih edilen, gelin ve damada hediye edilen takılar arasında yer alıyor.