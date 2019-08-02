Son dakika haberi: Kredi faiz oranları indirim! Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank, Akbank, konut - taşıt - ihtiyaç kredisi faiz oranları ne kadar?

Kredi faiz oranlarında uzunca bir süredir indirim bekleyen vatandaşlar için güzel haberler dün son dakika haberi olarak peş peşe geldi. 3 kamu bankası Ziraat, Halkbank ve Vakıfbank konut - taşıt ve ihtiyaç kredisinde indirime gitti. Müjdeli haber sonrası ev ve araba almak isteyen kişiler konuyla ilgili en güncel faiz oranları bilgisine sahip olmak için internet üzerinden araştırmalarını hızlandırdı. Özellikle 'en uygun 'taşıt - konut - ihtiyaç kredisi' sorusunun yanıtını arayan ve kredi çekmek isteyenler için tüm bankaların en güncel kredi faiz oranlarını haberimizde derledik. İşte 2019 güncel kredi faiz oranları!

KREDİ FAİZ ORANLARI NE KADAR?

Kamu bankalarının yanı sıra, Akbank, Yapıkredi, TEB, QNB Finansbank, İş Bankası ve diğer bankaların faiz oranları şu şekilde;

ZİRAAT BANKASI FAİZ ORANLARI

İhtiyaç/Tüketici: 1.59 (Genel müşteriler) 1.49 (Maaş müşterileri)

Konut kredisi: 0.99

Taşıt kredisi: 1.43