Yerliler dolar sattı yabancı tahvil aldı

BUGÜN NELER OLDU

Türkıyeekonomisinde başarıyla yönetilen dengelenme süreciyle birlikte enflasyon ve cari açıkta yaşanan düşüş ile Merkez Bankası'nın başladığı faiz indirim süreci, TL varlıkların cazibesini artırdı. Uzun zamandır döviz alan yerli yatırımcılar TL'ye geçmeye başlarken, yabancılar ise tahvil-bono piyasasında pozisyonlarını güçlendirdi. Merkez Bankası verilerine göre, faizin 4.25 puan indiği geçen hafta döviz hesapları 8 milyon dolar azalarak 186 milyar 653 milyon dolara indi. Bankalardaki TL mevduat hacmi ise aynı dönemde 26 milyar TL artarak 1 trilyon 83 milyar lira ile tarihinin en yüksek seviyesine çıktı. Yabancılar ise geçen hafta hisse senedi piyasasında 63.9, tahvil-bonoda repo dahil 182.4 milyon dolarlık net alım gerçekleştirdi. Yabancının bir haftalık net alımı 246.3 milyon dolar oldu.