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kaç TL? Son dakika dolar Euro alış satış fiyatı 3 Ağustos

Dolar kurunda yaşanan düşüşler hala devam ediyor. Piyasaları yakından takip eden vatandaşlar konuyla ilgili detayları yakından takip ederken, ekonomi piyasasındaki hareketlilik de sürüyor. Son dönemde ciddi düşüş yaşayan kurlarındaki son gelişmeleri anbean sizler için derledik. kaç TL? 3 Ağustos

Giriş Tarihi: 3.8.2019 12:13
Dolar ve Euro bugün ne kadar kaç TL? Son dakika dolar Euro alış satış fiyatı 3 Ağustos

Dolar ve Euro bugün ne kadar? Sorusu son dönemde ekonomi alanında en çok araştırılan konular arasında bulunuyor. Piyasalarda yaşanan hareketlilik devam ederken, Hem kişisel ihtiyaçları için hem de yatırım amaçlı dolar döviz kullananlar en doğru bilgilere ulaşmak için araştırma yapıyorlar. Son dönemde ciddi düşüşler içerisinde olan dolar bugün ne kadar? 3 Ağustos dolar ve Euro kuru ne kadar oldu? İşte bu soruların yanıtları…

DOLAR VE EURO BUGÜN NE KADAR KAÇ TL?

DOLAR

Alış: 5,5510

Satış: 5,5602

EURO

Alış: 6,1434

Satış: 6,2031

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Dolar ve Euro bugün ne kadar kaç TL? Son dakika dolar Euro alış satış fiyatı 3 Ağustos
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