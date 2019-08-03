Dolar ve Euro bugün ne kadar kaç TL? Son dakika dolar Euro alış satış fiyatı 3 Ağustos

Dolar ve Euro bugün ne kadar? Sorusu son dönemde ekonomi alanında en çok araştırılan konular arasında bulunuyor. Piyasalarda yaşanan hareketlilik devam ederken, Hem kişisel ihtiyaçları için hem de yatırım amaçlı dolar döviz kullananlar en doğru bilgilere ulaşmak için araştırma yapıyorlar. Son dönemde ciddi düşüşler içerisinde olan dolar bugün ne kadar? 3 Ağustos dolar ve Euro kuru ne kadar oldu? İşte bu soruların yanıtları…
DOLAR
Alış: 5,5510
Satış: 5,5602
EURO
Alış: 6,1434
Satış: 6,2031
ANBEAN CANLI DOLAR VE EURO FİYATLARI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ!