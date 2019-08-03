Güney Kore’den 1 milyar $’lık yatırım

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GüneyKoreli lojistik, otomotiv ve inşaat şirketi Halla Group, İstanbul Ticaret Odası (İTO) aracılığıyla faaliyete geçirdiği şirketiyle, 1 milyar dolarlık otomotiv parçasının bölgesel dağıtımını Türkiye'den yapacak. Süspansiyon sistemleri üreticisi Maysan Mando'nun da yüzde 50 iştirakçisi olan Mando Corporation'un, "en büyük şirket" unvanıyla bünyesinde yer aldığı Halla Group, Halla Corporation Europe isimli şirketin Türkiye'de kuruluşunu yaptı. Halla Corporation Europe, İstanbul Ticaret Odası'nda gerçekleşen ve şirket kuruluşunun yapıldığı resmi tören ile faaliyetine başladı. Şirket, satış sonrası pazarına dönük ürün dağıtımı kapsamında, 1 milyar dolar ciroyu doğrudan Türkiye'den yöneterek dünyada önemli bir paya sahip olacak.İlk etapta 200 milyon dolar ciro hedefiyle yola çıkan şirket, Türkiye'nin yanı sıra Avrupa, Rusya, Afrika, Ortadoğu ve Orta Asya'daki işleri kapsayan dev bir satış ağının ana merkezi olarak konumlandırıldı. Halla Corporation Europe'un üst yöneticiliğine (CEO) aynı zamanda Maysan Mando'nun da genel müdürü olan Anıl Yücetürk atandı. İTO Başkanı Şekib Avdagiç, Halla Holding'in yatırım kararının her aşamasında birebir devrede olduklarını belirterek, "Güney Kore'nin önde gelen şirketlerinden Halla Holding'in ülkemizde yatırım yapacak olması, zaten otomotivde çok önemli bir konuma sahip ülkemiz için son derece faydalı olacak. Teknolojik yenilenmemizi sağlayacak, sektöre yeni bir ufuk açacak" dedi.Halla Group Yatırım Şirketi Halla Holdings CEO'su Kyeong Sun Choi de işbirliğinden duyduğu memnuniyeti belirtti. Halla Group'un 20 milyar dolar ciro ile 15 bin kişiyi istihdam ettiğini kaydeden Kyeong Sun Choi, "Maysan Mando adı altında önceki yıllarda yapmış olduğumuz ortaklığın ardından bu yeni yatırımı yaptık" dedi.HALLA Holdings CEO'su Kyeong Sun Choi, yeni yatırımla Türkiye'ye olan güvenlerinin perçinlendiğini belirterek, şöyle konuştu: "Otomotiv yenileme pazarı için yaptığımız bu yatırımla rakiplerimiz arasında fark yaratacağız. Rakiplerimizden farklı olarak bu yatırımımızla Avrupa operasyonlarını Türkiye'den yönetecek ilk şirket olacağız. Bugün yeni kurulan şirketimizin dost iki ülke adına da hayırlı olmasını diliyorum." Türkiye'ye güvendiklerini aktaran Choi, otomotiv sektörünün yanında ilerleyen dönemde lojistik, inşaat gibi alanlarda da yatırım planları olduğuna dikkati çekti.