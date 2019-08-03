İhracatta Cumhuriyet tarihinin rekoru kırıldı

BUGÜN NELER OLDU

Türkiye, 2019'da ihracatta Cumhuriyet tarihi rekorunu elden bırakmıyor. Bu kapsamda temmuzda ihracat yüzde 8.32 artışla 15 milyar 958 milyon dolar olarak gerçekleşti. Yine temmuz ayında ithalat yüzde 7.98 azalışla 19 milyar 288 milyon dolar olurken, ihracatın ithalatı karşılama oranı ise yüzde 85.8 oldu. Geçen sene bu rakam 67.7 idi. İhracatta rekor Kilis, Osmaniye ve Malatya'nın oldu.Dünyadaki gelişmeler ışığında Türkiye'nin ihracatın belki de en zor dönemlerinden birini yaşamakta olduğunu kaydeden Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Hükümet olarak gerçekleştirdiğimiz icraatlar ve ihracat alemizin gayretleriyle biz ihracatımızı arttırmaya devam ediyoruz. Cumhuriyet tarihi temmuz ayı ihracat rekorunu kırdık" dedi. Birinci çeyrekte net ihracatın Türkiye'nin büyümesine katkısının 12.2 puan olduğunu kaydeden Pekcan, "7 aylık dış ticaret açığını 30.9 milyar dolar aşağı çektik. Bu da Türkiye ekonomisi için çok önemli bir katkı. Yılın geri kalanında bu olumlu göstergelerin devam etmesini bekliyoruz" diye konuştu.Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, "YEP'in hedefine biraz daha yaklaştık. İhracatçılarımız ekonomiyi sırtlamaya devam etti" dedi. FED'in 11 yıl sonra faiz indirimine gittiğini anımsatan Gülle, "Merkez Bankası'nın 25 temmuz tarihli kararıyla politika faizini düşürmesi artık yüksek faiz döneminin biteceğine işaret ederek, piyasanın canlanacağı beklentilerini yükseltti. Faizlerin düşürülmesini çok büyük adım olarak görüyoruz. Ertelenmiş yatırım talepleri yeniden değerlendirilecek. Bu da büyüme ve istihdama pozitif katkı olarak yansıyacaktır" diye konuştu.Temmuzda 2.9 milyar dolarlık ihracatla otomotiv endüstrisi en çok ihracat yapan sektör oldu. Kimyevi maddeler ve hazır giyim sektörü, otomotiv sektörünü izledi. İhracatı en çok arttıran sektörlerin başında yüzde 96.2 ile mücevher sektörü geldi. Aylık ihracat rekoru kıran ülkelerin başında 740.4 milyon dolar ihracatla Fransa yer alırken, onu Hollanda, Kuzey Kıbrıs, Özbekistan, Kırgızistan, Makedonya, Kanada izledi.