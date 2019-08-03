Kurbana talep yüzde 30 arttı

BUGÜN NELER OLDU

CarrefoursaGenel Müdürü Kutay Kartallıoğlu, yerli üretim yapan çiftliklerle sözleşmeli çalışarak müşteri talepleri doğrultusunda her ay düzenledikleri kampanyalarla geçen seneye oranla kırmızı et satışlarının yüzde 95 oranında arttığını söyledi. Kurban satışlarına da değinen Kartallıoğlu, mevcut fiyat politikası ve hizmet kalitesi dolayısıyla aldıkları talebin geçen seneye göre yüzde 30 arttığını dile getirdi. Yaz döneminde turist vesilesiyle nüfusu artan Akdeniz ve Ege'de de farklı politikalar uyguladıklarını ifade eden Kartallıoğlu, "Bu bölgelerdeki marketlerimizde de cirolarda yüzde 30 artış gerçekleştirdik" dedi. 2019'a 120 milyon TL yatırım hedefiyle başladıklarını, yılsonunda toplam 640 market sayısına ulaşacaklarını belirten Kartallıoğlu, ihracat faaliyetine ise Polonya'dan başlayacaklarını, Polonya'ya tamamı paketli organik gıda olmak üzere toplam 20 kalem ürün sevk edeceklerini söyledi. Kartallıoğlu, "Polonya'nın yanı sıra Romanya, Tunus, Fas, Irak ve Dubai'deki alıcılarla görüşüyoruz" şeklinde konuştu.