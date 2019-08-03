Ulaştırma Bakanlığı’ndan CHP’ye havalimanı tepkisi

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Ulaştırmave Altyapı Bakanı Cahit Turhan'ın, CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi'nin soru önergesine verdiği yanıta ilişkin bazı ifadelerin çarpıtılarak haberleştirilmesi nedeniyle bakanlık yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, Turhan tarafından, söz konusu soru önergesi yanıtında "İstanbul Havalimanı'nın kötü yere inşa edildiği" yönünde hiçbir açıklama yapılmadığına dikkat çekildi. Tüm dünyada olumsuz hava koşulları başta olmak üzere birçok nedenle uçuşlarda pisti pas geçme olayının yaşandığını belirten bakanlık, şunları kaydetti: "2018'de (nisan, mayıs, haziran, temmuz) Atatürk Havalimanı'nda 445 pas geçme olayı yaşanırken, 201'nın aynı aylarında İstanbul Havalimanı'nda sadece 255 pas geçme olayı yaşanmıştır. Bu aylarda Atatürk Havalimanı'nda 75 kuş çarpması olurken, 2019'da İstanbul Havalimanı'nda sadece 14 kuş çarpması olayı yaşanmıştır."