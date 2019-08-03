Varlık Barışı başvuruları başladı

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VarlıkBarışı uygulamasına ilişkin başvuru süreci başlarken, yurtdışındaki varlıkların 31 Aralık 2019'a kadar Türkiye'deki banka veya aracı kurumlara bildirilmesi gerekecek. Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğle, gerçek ve tüzel kişilerin yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının yurda getirilerek milli ekonomiye kazandırılmasına ilişkin varlık barışı uygulamasına yönelik usul ve esaslar belirlendi.Düzenlemeyle, yurt içinde bulunan ancak kayıtlarda yer almayan varlıkların vergi dairesine beyan edilerek kanuni defter kayıtlarına alınabilmesine de imkân sağlanacak. Buna göre, yurtdışında bulunan varlıklarını 31 Aralık 2019 tarihine kadar Türkiye'deki banka veya aracı kurumlara bildiren gerçek ve tüzel kişiler, söz konusu varlıkları serbestçe tasarruf edebilecek. Bildirime konu edilecek varlıkların, bildirim tarihinden itibaren üç ay içinde Türkiye'ye getirilmesi koşuluyla, bu varlıklara yurt dışında hangi tarih itibarıyla sahip olunduğunun anılan madde hükmünden yararlanılması açısından herhangi bir önemi bulunmayacak. Bildirilen varlıklar nedeniyle hiçbir suretle vergi incelemesi ve vergi tarhiyatı yapılmayacak. Bu hükümden faydalanılabilmesi için vergisinin vadesinde ödenmesi ve varlıkların, bildirimin yapıldığı tarihten itibaren 3 ay içinde Türkiye'ye getirilmesi veya buradaki banka ya da aracı kurumlarda açılacak bir hesaba transfer edilmesi gerekecek.