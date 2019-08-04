42 madenin röntgeni çekildi

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı maden rezervlerinin yoğun olduğu bölgeleri tespit ederek nokta atışlar yapmak için çalışmalarına hız veriyor. Bakanlığın Havadan Jeofizik Araştırmaları Projeleri kapsamında, harita oluşturmak için 6 ayda deniz ve karada 882 bin kilometre karenin üzerinde alan tarandı. 2019 yılı sonuna kadar toplam taranan alanın 920 bin kilometre kareyi bulması öngörülüyor. Havadan yapılan jeofizik araştırmalar çerçevesinde hazırlanması planlanan 1/500 bin ölçekli 72 haritanın 42'si tamamlandı. Yılsonuna kadar 6 manyetik, 24 adet radyometrik olmak üzere toplam 30 harita daha yapılacak.Hazırlanacak bu haritalarla metalik maden araştırmaları, uranyum, toryum, potasyum gibi radyoaktif madde araştırmalarıyla nadir yer elementleri araştırmalarına yönelik çalışmalara yön verilecek. Bu sayede ülkenin karadan çok zor ulaşılan ya da hiç ulaşılamayan alanlarına ilişkin de bilgiler elde edilerek bakir olan sahaların tespiti mümkün olacak. Ayrıca mevcutta yapılan ve ileride yürütülecek olan arama faaliyetlerinde odaklanılacak alanlara ilişkin önceden bilgi sahibi olunacak. Bu yolla da kaynak ve zaman tasarrufuna gidilecek.