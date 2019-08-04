Son Dakika: Altın fiyatları ne kadar oldu? 4 Ağustos güncel gram ve çeyrek altın fiyatları kaç TL oldu?

Toplumsal ve sosyal değerlerimiz arasında yer alan altın ekonominin merkezi olmuş durumda. Hem kişisel amaçlı hem de yatırım amaçlı kullanılan altın aynı zamanda kadınlar tarafından takı olarak da kullanılıyor. Buna göre altın fiyatları ne kadar oldu? En çok araştırılan ve tercih edilen gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar? 4 Ağustos altın fiyatları ne kadar oldu? İşte ayrıntılar..

GRAM ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Altın fiyatlarındaki değişimlerin ardından gram altın, vatandaşların yeni gözdesi oldu. Gram altın bugün 257,29 TL'den alınırken 257,43 TL'den satılıyor. Düğünlerde gram altın sıkça tercih edilen, gelin ve damada hediye edilen takılar arasında yer alıyor.