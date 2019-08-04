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Son Dakika: ne kadar oldu? 4 güncel gram ve çeyrek kaç TL oldu?

Ekonominin en önemli merkezinden biri olan ve piyasanın nabzının attığı 'dan gelen son dakika bilgileri konusunda araştırma yapan vatandaşların ilgisini çekiyor. Toplumumuzun bir kültürü ve geleneği olan aynı zamanda sosyal değerlerimizin önemli bir parçası olan altın şu an düğün sezonunun devam etmesiyle de birlikte daha da önem kazandı. Vatandaşlar değişen grafiği merak ederken aynı zaman da " ne kadar oldu?" sorusunun yanıtını da araştırıyor. Buna göre; 4 ?

Giriş Tarihi: 4.8.2019 09:52 Güncelleme Tarihi: 4.8.2019 09:52
Son Dakika: Altın fiyatları ne kadar oldu? 4 Ağustos güncel gram ve çeyrek altın fiyatları kaç TL oldu?

Toplumsal ve sosyal değerlerimiz arasında yer alan altın ekonominin merkezi olmuş durumda. Hem kişisel amaçlı hem de yatırım amaçlı kullanılan altın aynı zamanda kadınlar tarafından takı olarak da kullanılıyor. Buna göre ne kadar oldu? En çok araştırılan ve tercih edilen gram ve çeyrek ne kadar? 4 ? İşte ayrıntılar..

GRAM ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Altın fiyatlarındaki değişimlerin ardından gram altın, vatandaşların yeni gözdesi oldu. Gram altın bugün 257,29 TL'den alınırken 257,43 TL'den satılıyor. Düğünlerde gram altın sıkça tercih edilen, gelin ve damada hediye edilen takılar arasında yer alıyor.

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Son Dakika: Altın fiyatları ne kadar oldu? 4 Ağustos güncel gram ve çeyrek altın fiyatları kaç TL oldu?
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