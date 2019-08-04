Vatandaş yerli hayvan peşinde

BUGÜN NELER OLDU

Kurban Bayramı'na 10 günden az kaldı. Kurban satış alanlarında yoğunluk başladı. Büyükbaş hayvan fiyatları 35 bin TL'ye kadar çıktı. Vatandaşlar ağırlıklı olarak yerli hayvan tercih ediyor. Hatta alacağı hayvanın küpe numarasını Tarım Bakanlığı'nın hayvanbilgi.tarim.gov.tr internet sitesi üzerinden kontrol ediyor. Kurban satış noktalarını gezerek, vatandaşlarla ve üreticilerle konuştuk.Yozgat'tan getirdiği 21 büyükbaş hayvanın yarısından fazlasını sattığını belirten büyükbaş hayvan satıcısı Mehmet Çetin, "Hayvanlarımın tamamı yerli. Bu yıl 21 tane hayvan getirdim. 12 tanesini şimdiden sattım. Vatandaş yerli hayvan almak istiyor. Hafta sonuna kadar kalanı da satarım" dedi. Kars'tan 90 adet kurbanlık getirdiğini dile getiren Fuat Demirden ise, şimdiden 1 tona yakın 10 büyükbaş hayvanı sattıklarını, özellikle hafta sonu itibarıyla satışların yoğunlaşmasını beklediklerini söyledi. Kurbanı tek başına kesmek isteyenlerin ise tercihi küçükbaş. 700 liradan başlayan küçükbaşlarda satışlar geçen yıla göre daha hızlı. Üretici, küçükbaşta yerli kaygısı olmadığı için müşterinin daha hızlı pazarlık yapıp kurban satın aldığını dile getiriyor.Vatandaş hem yoğunluk hem de daha uygun fiyata kurban almak için, kurban çadırlarına hafta içi gidiyor. 2 adet büyükbaş kurban almak için hafta içi kurban pazarlarını ziyaret ettiklerini belirten Burhan Açıkgöz, "Hafta içi hem çadırlar daha boş hem de daha iyi pazarlık yapılabiliyor. Bir tane kurbanımızı 15 bin liraya satın aldık. Şimdi ikinci kurban için pazarlık yapıyoruz" dedi.Üreticininen büyük sıkıntısı ise yem ve nakliye maliyetlerindeki yüksek artış. Bu yıl yapılan satışların maliyetleri kafa kafaya karşıladığını belirten üreticiler, "Kurban satışlarının tek avantajı nakit parayı cebimize koyup memlekete dönmemiz. Satışlar da iyi gidiyor. Elimizdeki bütün hayvanları satıp gelecek yılki Kurban için hayvan yetiştirmeye başlayacağız" diyor. Fırsat kollayarak kurbanı değerinin altında almak isteyenlerin son günleri beklediğinin altını çizen üreticiler, "Bu yıl rakamlar geçen yılla neredeyse aynı. Dolayısıyla hayvan sahipleri değerinin altında vermez. Kurbanın değeri neyse o fiyata almak gerek" dedi.Kurbansahiplerinin satış için tercih ettiği mecralardan biri de internet. Ancak bu alan suistimale çok açık. Vergi dairesine kaydını yaptırmış ve elinde sadece vergi levhası olup gösterdiği adreste bir saat dahi bulunmayan şirketlerden dolayı vatandaş mağdur oluyor. Bayramdan sadece birkaç hafta önce kurulan şirketler adına açılan site ya da sanal mecralarda sahte kurbanlık görselleri ve bilgileri paylaşılıyor. Vatandaş kurban etini almaya gittiği zaman dolandırıcının yerinde olmadığını görüyor. Tüketici birlikleri vatandaşı bu konuda uyarıyor.Derneklerve birlikler kurban kesim rakamlarını kilo başına 26 lira olarak açıklasa da çadırlarda daha uyguna kesimler yapılıyor. Kurban satıcısı Hasan Batmaz, "Kurbanın kilosu 18 liraya kadar düşebiliyor. Hayvanın geldiği yerden kilosuna, nasıl beslendiğinden çadıra nasıl getirildiğine kadar pek çok şey fiyatı belirliyor" diye konuştu.