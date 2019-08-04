Ziraat kredide fark attı

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Geçen yılki kur saldırısının ardından, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın koordinatörlüğünde hazırlanan kredi paketleriyle reel sektöre nefes aldıran bankacılık sektörüne Ziraat Bankası damga vurdu."Ülkenin bilançosunu, kendi bilançosunun önüne koyan" Ziraat Bankası, ekonomiye kredi kanalıyla sağladığı destekte sektöre fark attı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun verilerine göre, bankacılık sektörünün toplam kredi hacminin haziran ayı itibarıyla yüzde 7 artarak 2 trilyon 539 milyar liraya ulaştığı son 1 yılda, Ziraat Bankası'nın kredileri ise yüzde 21.1 artarak 420.9 milyara çıktı. Bu yılın ilk altı ayında sektörün kredi hacmi yüzde 6 artarken, Ziraat Bankası'ndaki büyüme yüzde 11 olarak gerçekleşti. Ziraat Bankası, sektörde son 1 yılda sağlanan 186 milyar liralık kredi artışının, 74 milyar lirasını tek başına sağladı. Ziraat'in kredilerdeki payı yüzde 14'ten 16.5'a çıktı. Kamu bankaları, FETÖ'nün 15 Temmuz'daki hain darbe girişiminden sonra tüm imkânlarını ülke ekonomisi için seferber ederken, bu dönemde Ziraat Bankası kredilerde çarpıcı bir büyümeye imza attı. 2016 yılının ilk yarısından 2019'un aynı dönemine kadar 3 yıllık dönemde, bankacılık sektörünün kredi hacmi yüzde 61.7 büyürken, Ziraat Bankası'nın kredi büyümesi ise yüzde 125 olarak gerçekleşti.GarantiBBVA'nın altı aylık net kârı 3 milyar 668 milyon TL olurken, aktif büyüklüğü 422.3 milyar TL'ye çıktı. Ekonomiye nakdi ve gayri nakdi krediler aracılığıyla sağladığı destek ise 316.1 milyara ulaştı. Garanti BBVA Genel Müdürü Fuat Erbil, "Zorlu piyasa koşullarına rağmen bu başarılı sonuçların ve kârlılığımızın arkasında, tüm çalışanlarımızın büyük bir özveriyle katkı sağladığı, süreçlerin çok doğru tasarlanıp yönetildiği kusursuz işleyen bir sistem var. Müşteri adetlerimizdeki artış bunun somut kanıtı. Garanti BBVA'yı tercih eden müşterilerimizin sayısı 17 milyona ulaştı" dedi.Yapı Kredi Bankası, 2019'un ilk yarısında, ülke ekonomisine 323 milyar TL kaynak sağladı. Sene başından bu yana toplam nakdi kredilerini yüzde 5'lik büyüme ile 232.3 milyar TL'ye çıkardı. Bankanın konsolide aktif büyüklüğü, yılsonuna göre yüzde 10 artış ile 409 milyar liraya yükseldi. Net kâr ise 2 milyar 361 milyon TL olarak gerçekleşti. Yapı Kredi CEO'su Gökhan Erün, bankanın kuruluşunun 75. yılında, 'Hizmette Sınır Yoktur' anlayışıyla ülke ekonomisine değer katmayı sürdürdüğünü belirterek, "Nakdi ve gayri nakdi kredilerimizle Türkiye ekonomisine 323 milyar liralık kaynak sağladık" diye konuştu.AkbankGenel Müdürü Hakan Binbaşgil, Türkiye'de enflasyondaki düşme trendi ve iyileşen faiz ortamının ekonomiye olumlu yansımasını ve önümüzdeki dönemde kredi talebinin artmasını beklediklerini söyledi. Binbaşgil, "Ekonomimize sağladığımız kredi desteğini 222 milyarı nakdi olmak üzere toplam 270 milyar TL seviyesine çıkardık. Yılın ilk 6 ayında yüzde 10 oranında artan toplam mevduatımız 230 milyar TL düzeyine ulaştı; aktiflerimizi ise 376 milyar TL seviyesine çıkardık. Yüzde 17,7 düzeyine ulaşan güçlü sermaye yeterlilik oranımızla reel sektörün büyümesi ve gelişmesine destek olmayı istikrarlı bir şekilde sürdürdük" açıklamasında bulundu.QNBFinansbank, 2019 yılının ilk altı aylık döneminde de istikrarlı büyüme çizgisini sürdürdü. 30 Haziran 2019 itibarıyla, QNB Finansbank'ın toplam aktifleri 2018 sonuna kıyasla yüzde 9 artarak 171 milyar 203 milyon TL'ye ulaşırken, net kredileri yüzde 6 artarak 100 milyar 63 milyon TL'ye, müşteri mevduatı ise yüzde 10 oranında artarak 91 milyar 695 milyon TL'ye ulaştı. Banka'nın net dönem kârı ise 1 milyar 280 milyon TL olarak gerçekleşti. QNB Finansbank Genel Müdürü Temel Güzeloğlu, 2019 ilk yarısında da başarılı bir performans ile büyümeyi sürdürdüklerini vurguladı.Türk Ekonomi Bankası'nın (TEB), ekonomiye ve müşterilerine sağladığı desteğin en önemli göstergesi olan kredileri toplam aktiflerinin yüzde 64.4'ünü oluşturdu. 30 Haziran 2019 tarihi itibarıyla TEB'in aktif toplamı yılın başından itibaren yüzde 5 artarak 101.5 milyar TL'ye ulaşırken, net kârı 629.6 milyon TL olarak gerçekleşti. Toplam kredileri 65.4 milyar TL seviyesinde gerçekleşirken, aynı dönemde toplam mevduat ise yüzde 3 oranında artarak 65.9 milyar TL oldu. İstikrarlı büyümesini güçlü sermaye yapısıyla sürdüren TEB'in özkaynakları 9.8 milyar TL'ye ulaştı.AlternatifBank, yılın ikinci çeyreğinde reel ekonomiye desteğini artırarak bilanço büyümesini sürdürdü. Konsolide rakamlara göre, bankanın toplam aktif büyüklüğü geçen yılın sonuna göre yüzde 16 artarak 30 milyar TL'ye ulaştı. Bankanın ikinci çeyrekte nakdi ve gayri nakdi kredilerle ekonomiye sağladığı destek 24.1 milyar TL oldu. Alternatif Bank Genel Müdürü Kaan Gür, "İkinci çeyrekte, ilk çeyreğin üstünde büyüme gerçekleştirdik. Bu dönemde kredi ağırlıklı büyümeye devam ederken, pazar payı kazanımında, özel bankalar arasında hem kredilerde hem de mevduatlarda sektörün üzerinde büyüyerek ekonomiye sağladığımız desteği sürdürdük" diye konuştu.