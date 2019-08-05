Evde bakım aylığı ödemeleri 9 Ağustos’ta

BUGÜN NELER OLDU

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, evde bakım aylığı ödemelerinin 9 ağustos 2019 tarihinde hesaplara yatırılacağını açıkladı. Bakan Selçuk, bu yıl Kurban Bayramı'nın 11 Ağustos'ta başlaması ve 4 gün resmi tatil olması nedeniyle evde bakım aylığı ödemelerinin Kurban Bayramı öncesinde yapılacağını kaydetti. Buna göre ödemeler 9 Ağustos Cuma günü hesaplara yatmış olacak. Evde bakım aylığı 2019 yılı ocak-haziran döneminde bin 305 lira iken, bu tutar temmuz ayından itibaren bin 384 liraya yükselmiş, bu kapsamda 2018 yılında 513 bin engelli için yaklaşık 6.6 milyar lira kaynak aktarılmıştı. 2019 yılı ağustos ayında da 513 bin engelli için 711 milyon lira kaynak aktarılacak.