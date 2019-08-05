İhtiyaç, taşıt ve konut kredi faiz oranları ne kadar? Vakıfbank, Halkbank, Ziraat Bankası ve Katılım Bankaları faiz oranları

Merkez Bankası'nın faiz indirimi kararının ardından gözler bankalara çevrilmişti. Kredi faiz oranlarında indirim bekleyen vatandaşlar için müjdeli haber geçtiğimiz hafta geldi. Vakıfbank, Halkbank, Ziraat Bankası konut kredisi faiz oranını düşürdü. Bu gelişmelerin ardından binlerce kişi ihtiyaç, taşıt ve konut kredisi faiz oranları ile ilgili araştırmalara başladı. Vakıfbank, Halkbank, Ziraat Bankası ve diğer tüm bankaların güncel kredi faiz oranı tablosuna bu başlık altından ulaşabilirsiniz.

BANKALARIN İHTİYAÇ, TAŞIT VE KONUT KREDİSİ FAİZ ORANI

Kredi faiz oranlarında indirim bekleyen vatandaşların beklediği haber geldi. İlk olarak Ziraat Bankası faiz oranlarının düşürüldüğünü açıklarken daha sonra ise Vakıfbank ve Halkbank'tan müjdeli açıklamalar yapıldı.

İşte güncel kredi faiz oranı tablosu;