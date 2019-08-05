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İhtiyaç, taşıt ve konut ne kadar? , , ve Katılım Bankaları faiz oranları

Merkez Bankası’nın faiz indirimi kararının ardından geçtiğimiz hafta bankalardan üst üste gelen faiz oranı açıklamaları birçok vatandaşın yüzünü güldürdü. , , , Akbank ve katılım bankaları araştırılmaya başlarken, kredi çekmeyi düşünen vatandaşlar işlemleri de yaparak ödeme planlarını yapıyor. Peki, taşıt, ihtiyaç ve konut kredisi faiz oranı ne kadar oldu? İşte 2019 bankaların ihtiyaç, taşıt ve konut kredi faiz oranları!

Giriş Tarihi: 5.8.2019 10:56 Güncelleme Tarihi: 5.8.2019 10:58
İhtiyaç, taşıt ve konut kredi faiz oranları ne kadar? Vakıfbank, Halkbank, Ziraat Bankası ve Katılım Bankaları faiz oranları

Merkez Bankası'nın faiz indirimi kararının ardından gözler bankalara çevrilmişti. Kredi faiz oranlarında indirim bekleyen vatandaşlar için müjdeli haber geçtiğimiz hafta geldi. , , konut kredisi faiz oranını düşürdü. Bu gelişmelerin ardından binlerce kişi ihtiyaç, taşıt ve konut kredisi faiz oranları ile ilgili araştırmalara başladı. Vakıfbank, Halkbank, Ziraat Bankası ve diğer tüm bankaların güncel kredi faiz oranı tablosuna bu başlık altından ulaşabilirsiniz.

BANKALARIN İHTİYAÇ, TAŞIT VE KONUT KREDİSİ FAİZ ORANI

Kredi faiz oranlarında indirim bekleyen vatandaşların beklediği haber geldi. İlk olarak Ziraat Bankası faiz oranlarının düşürüldüğünü açıklarken daha sonra ise Vakıfbank ve Halkbank'tan müjdeli açıklamalar yapıldı.

İşte güncel kredi faiz oranı tablosu;

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İhtiyaç, taşıt ve konut kredi faiz oranları ne kadar? Vakıfbank, Halkbank, Ziraat Bankası ve Katılım Bankaları faiz oranları
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