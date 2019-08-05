Kredi faizleri daha da düşecek! 2019 Ziraat Bankası, Akbank, Vakıfbank, Halkbank, Garanti Bankası taşıt - konut - ihtiyaç kredisi faiz oranları ne kadar oldu?

Kredi faiz oranları, kamu bankalarının indiriminin ardından daha da merak edilir oldu. Kredi çekmek isteyen vatandaşlar gün aşırı internet üzerinden kredi faizleri ile ilgili en güncel bilgilere sahip olmak istiyor. Uzmanlar indirimlerin kamu bankaları ile sınırlı kalmayacağını özel bankalarında kredi faizlerinde düşüşe gideceğini belirtiyor. Biz de için 2019 güncel kredi faizlerini haberimizde derledik. İşte Ziraat, Halkbank, Garanti Bankası, QNB Finansbank, Akbank, Yapıkredi ve diğer tüm bankaların kredi faiz oranları 2019!

ZİRAAT BANKASI FAİZ ORANLARI

İhtiyaç/Tüketici: 1.59 (Genel müşteriler) 1.49 (Maaş müşterileri)

Konut kredisi: 0.99

Taşıt kredisi: 1.43