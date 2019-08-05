Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Ekonomi Haberleri > Kredi faizleri daha da düşecek! 2019 Ziraat Bankası, Akbank, Vakıfbank, Halkbank, Garanti Bankası taşıt - konut - ihtiyaç kredisi faiz oranları ne kadar oldu?

daha da düşecek! 2019 Ziraat Bankası, Akbank, , , Garanti Bankası taşıt - konut - faiz oranları ne kadar oldu?

Ziraat Bankası, ve geçtiğimiz hafta peş peşe kredi faiz oranlarında indirime gittiğini duyurdu. Konut - taşıt - ihtiyaç kredisindeki düşüşler sonrası araştırmalarını yoğunlaştırarak, ' ne kadar?' ' düştü mü?' sorularının yanıtlarını arayan vatandaşlar bu süreçle birlikte ev ve otomobil gibi ihtiyaçlarını karşılamak istiyor. Öte yandan, kamu bankalarının ardından özel bankaların da kredi faizlerinde indirime gitmesi bekleniyor. Peki Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank, Akbank, Garanti Bankası, İş Bankası taşıt - konut - ne kadar? İşte bankaların 2019 güncel kredi faiz oranları!

Giriş Tarihi: 5.8.2019 10:36
Kredi faizleri daha da düşecek! 2019 Ziraat Bankası, Akbank, Vakıfbank, Halkbank, Garanti Bankası taşıt - konut - ihtiyaç kredisi faiz oranları ne kadar oldu?

, kamu bankalarının indiriminin ardından daha da merak edilir oldu. Kredi çekmek isteyen vatandaşlar gün aşırı internet üzerinden ile ilgili en güncel bilgilere sahip olmak istiyor. Uzmanlar indirimlerin kamu bankaları ile sınırlı kalmayacağını özel bankalarında kredi faizlerinde düşüşe gideceğini belirtiyor. Biz de için 2019 güncel kredi faizlerini haberimizde derledik. İşte Ziraat, , Garanti Bankası, QNB Finansbank, Akbank, Yapıkredi ve diğer tüm bankaların kredi faiz oranları 2019!

ZİRAAT BANKASI FAİZ ORANLARI

İhtiyaç/Tüketici: 1.59 (Genel müşteriler) 1.49 (Maaş müşterileri)

Konut kredisi: 0.99

Taşıt kredisi: 1.43

piyasalar
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Kredi faizleri daha da düşecek! 2019 Ziraat Bankası, Akbank, Vakıfbank, Halkbank, Garanti Bankası taşıt - konut - ihtiyaç kredisi faiz oranları ne kadar oldu?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN