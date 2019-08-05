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Sosyal programla 1 taşla 3 kuş

HAZAL ATEŞ
HAZAL ATEŞ Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 5.8.2019
Sosyal programla 1 taşla 3 kuş
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın startını verdiği Sosyal Çalışma Programı, bu yaz 20 bin üniversiteli genci hem iş hem de sigortalı yaptı. Program kapsamında Sivas Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'nde iş başı yapan gençler yaralı leyleklerin tedavisinden, yavru karacaların bakımına kadar birçok sosyal alanda faaliyet gösteriyor. Hem sosyalleş hem de para kazan sloganıyla başlatılan program, her yıl haziran-eylül aylarında binlerce gencin yüzünü güldürdü.

200 BİN GENÇ BAŞVURDU
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk gençlerin hem yazları çalışma hem de cep harçlığı kazanma imkânına kavuştuklarını belirtirken, gençlerin eline yaklaşık 2 bin 500 lira geçiyor. Gençler çocuk evleri, huzur evleri, belediyelerin sosyal donatı alanları, halk evleri, doğal parklar gibi alanlarda çalışabiliyor. Bu yaz programa 200 bini aşkın genç başvururken, 20 bini merkezi kura ile işe yerleştirildi.
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Sosyal programla 1 taşla 3 kuş
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