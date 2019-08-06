11.500 firmaya 5.2 milyar TL destek

Yerli ve milli üretimi destekleyerek stratejik alanlarda dış ticaret açığını aşağı çekmek için mayıs ayında uygulamaya alınan İVME (İleri, Verimli, Milli Endüstri) Finansman Paketi ile 3 kamu bankası 11 bin 500 firmaya destek sağladı. Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank tarafından İvme Finansman Paketi kapsamında, temmuz sonu itibarıyla 11 bin 500 firmaya 5.2 milyar TL kredi limiti tahsis edildiği ve 1.7 milyar TL kredi kullandırıldığı bildirildi. Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank tarafından yapılan ortak açıklamada, 23 Mayıs 2019'da ülke ekonomisinin istikrarlı büyümesi, gelişmesi, dünya ticaretinden hak ettiği payı alması ve cari dengeye olumlu katkı sağlamak amacıyla Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank tarafından İvme Finansman Paketi'nin uygulamaya alındığı anımsatıldı.

Bakan Albayrak'tan 'İvme Finansman Paketi' mesajı!

FİRMALARIN YANINDAYIZ

Orta ve büyük ölçekli firmalara kredi kullandırımının, yatırım kapsamında satın alınan makinelerin teslimlerine bağlı olarak devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Bankalarımız bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da yerli üretimi desteklemeye ve firmalarımızın yanında olmaya devam edecektir" ifadeleri kullanıldı.



YATIRIMLARA DESTEK

Ortak açıklamada, "Bu paketle istihdam katkı oranı ve ihracat/döviz geliri potansiyeli yüksek olmasına karşın ithalat bağımlılığı olduğu için ülkemizin dış ticaret açığı vermesine sebebiyet veren sanayi sektöründe yer alan, ham madde-ara malı üreten, makine imalatı yapan ve yerli makine alımı yapan firmaların yeni yatırımları ve yatırım sonrasında ihtiyaç duyacakları işletme kredileri ile soya, ayçiçeği, mısır ve yem üretiminin desteklenmesine yönelik yatırım ve işletme kredileri kullandırılması hedeflenmiştir" denildi.







İVME BAŞARIYLA YOLUNA DEVAM EDİYOR

Kamu bankalarının, İVME Finansman Paketi kapsamında kullandırdığı kredilerle ilgili olarak sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Kaliteli ve sürdürülebilir büyüme hedefimiz doğrultusunda ihracat ve katma değerli ürün üretimini destekleyen İVME Finansman Paketi başarıyla yoluna devam ediyor. Bugüne kadar firmalarımıza 5.2 milyar TL kredi tahsis edilirken, bu rakamın 1.7 milyar TL'si ise kullanıldı" değerlendirmesinde bulundu.

VAKIF KATILIM'DAN KONUT SEKTÖRÜNE TAM DESTEK

Konut kredilerinde geçen hafta başlayan finansman oranlarındaki indirime Vakıf Katılım da katıldı. Vakıf Katılım, 250 bin TL'ye kadar olan tutarlarda 180 ay vade için kâr oranını 0.99'a indirdi. Oran, 250- 500 bin TL arası tutarlar için yüzde 1.19; 500 bin-1 milyon TL arası tutarlar için yüzde 1.29, 1 milyon TL ve üzeri tutarlar için yüzde 1.39 olarak belirlendi. Vakıf Katılım Genel Müdürü İkram Göktaş, "Ülkemiz ekonomisinin lokomotif sektörlerinden biri olan inşaat sektörünün gelişimine katkı sağlamak amacıyla konut finansman oranımızı indirdik. Bu sayede bir taraftan konut stokunun eritilmesine, bir taraftan da düşük maliyetle ev almak isteyenlere destek olmayı sürdürüyoruz" dedi.