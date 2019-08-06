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6 Ağustos ne kadar oldu? Güncel son dakika gram ve fiyatları...

Ülkemizde en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Vatandaşlar altın fiyatları hakkında son dakika araştırmalarını sürdürüyor. Piyasaların nabzının attığı Kapalıçarşı'da gün nasıl başladı? Ortak hafıza ve toplumsal değerlerin birleşiminden oluşan kültür oldukça değerli ve önemlidir, bizim kültürümüzde de altın oldukça başka bir noktadadır, özel olarak hazırladığımız içeriğimizde 6 Ağustos altın fiyatları hakkındaki güncel verileri bulabilirsiniz.

Giriş Tarihi: 6.8.2019 08:04
6 Ağustos altın fiyatları ne kadar oldu? Güncel son dakika gram ve çeyrek altın fiyatları...

Düğün sezonunun tam ortasında olduğumuz bugünlerde vatandaşlar yoğun bir şekilde güncel ne kadar oldu sorusunun cevabını araştırıyor. Kurban Bayramında da düğünlerin peşi sıra gelmesi konu hakkındaki araştırmaları da arttırıyor. Dolar ve eurodan farklı olarak en çok yatırım yapılan nesne altındır, bu yüzden birikim düşünenler altın fiyatlarını yakından takip ediyor.

GRAM ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Özellikle son dönemdeki fiyatlarındaki değişimlerden sonra vatandaşın yeni gözdesi oldu. Gram altın bugün 261,57 TL'den alınırken 261,64 TL'den satılıyor.

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6 Ağustos altın fiyatları ne kadar oldu? Güncel son dakika gram ve çeyrek altın fiyatları...
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