6 Ağustos altın fiyatları ne kadar oldu? Güncel son dakika gram ve çeyrek altın fiyatları...

Düğün sezonunun tam ortasında olduğumuz bugünlerde vatandaşlar yoğun bir şekilde güncel altın fiyatları ne kadar oldu sorusunun cevabını araştırıyor. Kurban Bayramında da düğünlerin peşi sıra gelmesi konu hakkındaki araştırmaları da arttırıyor. Dolar ve eurodan farklı olarak en çok yatırım yapılan nesne altındır, bu yüzden birikim düşünenler altın fiyatlarını yakından takip ediyor.

GRAM ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Özellikle son dönemdeki çeyrek altın fiyatlarındaki değişimlerden sonra vatandaşın yeni gözdesi gram altın oldu. Gram altın bugün 261,57 TL'den alınırken 261,64 TL'den satılıyor.